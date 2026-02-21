Охрана изъяла флаги России и Беларуси у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде
Охрана изъяла флаги России и Беларуси у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде.
Служба безопасности лыжного стадиона в итальянском Тезеро изъяла флаги России и Беларуси у одного из зрителей на Олимпийских играх-2026.
Сегодня прошел мужской марафон на 50 км классикой. Сообщается, что зритель пытался пронести флаги в рюкзаке.
Россияне и белорусы участвуют в Играх в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает демонстрацию их национальной символики на соревнованиях.
Россиянин Савелий Коростелев стал 5-м в лыжном марафоне. Весь подиум заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо взял золото, Мартин Левстрем Нюэнгет – серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Видимо, опасный чел был, лодку раскачивал будь здоров
Помаши где-нить у нас жовто-блакитным - посмотрю как запоешь про лодку
Походу у чела ещё и фоточкк этой порнозвезды были, он их Савелию на последнем круге и показал. Тот решил от греха подальше от медалей, чур меня!☝️
Флаги это же заразно???
Ну ты почитай новости про Паралимпиаду. Увидишь, что они реально боятся флага России
А ватник, шапку-ушанку и балалайку изъяли? )) И специальный смартфон (не Самсунг) с мессенджером Макс для прямой связи с Путиным?))
Интересно а советскую символику тоже запретили?
а Израиля?
Скоро над Тегераном))
нет
Уточните, это был Петров или Боширов?)
Разумеется, они. Но для конспирации притворились одним человеком. )))
фашисты
Почему он ещё не в тюрьме?
Фашизм чистой воды. Не Европа а концлагерь. Ну хорошо хоть еще не расстреливают и не сажают за флаги как в Прибалтике
Они там всех, что ли, обыскивают?
У меня вчера волонтеры на шорт треке отобрали пластиковые палочки от двух флагов. Мол нельзя. На мой аргумент что они пластиковые и гибкие и никому никакого вреда нанести не могут сккзали что любые вообще нельзя и отобрали. Сами флпги остааили. Поэтому нормально помахать не получилось ( не очень этого понимаю конечно
