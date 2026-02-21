Охрана изъяла флаги России и Беларуси у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде.

Служба безопасности лыжного стадиона в итальянском Тезеро изъяла флаги России и Беларуси у одного из зрителей на Олимпийских играх-2026 .

Сегодня прошел мужской марафон на 50 км классикой. Сообщается, что зритель пытался пронести флаги в рюкзаке.

Россияне и белорусы участвуют в Играх в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает демонстрацию их национальной символики на соревнованиях.

Россиянин Савелий Коростелев стал 5-м в лыжном марафоне. Весь подиум заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо взял золото, Мартин Левстрем Нюэнгет – серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.