Норвежские призеры марафона на Олимпиаде-2026 пробежали его без смены лыж.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в марафоне на 50 км классикой на Олимпиаде-2026 в Италии.

Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет занял второе место, Эмиль Иверсен – третье. Они пробежали гонку без смены лыж.

Россиянин Савелий Коростелев стал пятым (+3 минуты 16 секунд). Он поменял лыжи на дистанции, но на тот момент уже отставал от группы лидеров.