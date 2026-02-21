18

Норвежские призеры марафона на Олимпиаде-2026 пробежали его без смены лыж

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в марафоне на 50 км классикой на Олимпиаде-2026 в Италии.

Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет занял второе место, Эмиль Иверсен – третье. Они пробежали гонку без смены лыж.

Россиянин Савелий Коростелев стал пятым (+3 минуты 16 секунд). Он поменял лыжи на дистанции, но на тот момент уже отставал от группы лидеров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Нет, ну понятно, что на бешеной уверенности в себе норги затащили. Раньше один Большунов их дербанил по сути. Даже если вспомнить прошлую олимпиаду - он задавал бешенныц темп, который они не выдерживали. Больше никто в мире этого и не мог сделать. Он уникум. А сейчас они хозяева положения: что хотят, то и делают. И это абсолютно закономерно и неудивительно
сейчас они задавали бешеный тем.
в следующем году все вместе буду задавать.
Да,прошлый марафон 22 года можно назвать величайшим-отрыв был просто чудовищным и это 30-ка! А если бы было 50 км? То боюсь сказать,что 10 минут разрыва был бы точно.
Савелий красавицу пожалел.
Подскажите дилетанту - что за смена лыж? Во время забега лыжи меняют? Как шины в Ф1?
Ответ Jesse Boy
Подскажите дилетанту - что за смена лыж? Во время забега лыжи меняют? Как шины в Ф1?
да, 1 раз можно за 50 км поменять. в классике это ощутимая помощь
Ответ Alexandro Purito
да, 1 раз можно за 50 км поменять. в классике это ощутимая помощь
Спасибо. Надо, видимо, почитать об этом, потому что возникают новые вопросы ;)
