  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев занял 4-е и 5-е места в гонках Олимпиады-2026. Он дебютировал на Кубке мира в декабре
75

Коростелев занял 4-е и 5-е места в гонках Олимпиады-2026. Он дебютировал на Кубке мира в декабре

Лыжник Коростелев финишировал 4-м и 5-м на Олимпиаде-2026.

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым и пятым на Олимпийских играх-2026 в Италии. 

Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, а сегодня стал пятым в классическом масс-старте на 50 км. В коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км он финишировал 15-м, а в классическом спринте не прошел квалификацию. 

22-летний лыжник выступал на Играх-2026 в нейтральном статусе. Он дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре прошлого года – после того, как получил допуск к соревнованиям FIS. 

Почему Коростелеву не отдали медаль после протеста

Ну и как вам ски-альпинизм?12089 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoСавелий Коростелев
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавчик, очень достойно!
Ответ Николай Йокич MVP
Красавчик, очень достойно!
Боролся до конца. Может пока не хватает опыта, но на этих ОИ он был хорош. Биться на дистанции с командой норвежцев, которые на голову сильнее всех остальных -- это показатель качества.
Чувствуется характер. Может не хватает пока подготовки к высоте. Слишком мало времени оставалось после допуска. И то, что он единственный допущенный тоже влияло. В команде готовиться и бежать намного легче. Но явно виден прогресс уже сейчас, по сравнению с тем как он начинал на первых стартах. Молодец! В следующем сезоне точно будет с призами.
Опыта набрал. В след играх будет в призах. Главное тренироваться и тренироваться
Ответ Sanan1908
Опыта набрал. В след играх будет в призах. Главное тренироваться и тренироваться
Думаю, уже на следующем ЧМ реально быть на тумбочке
Ему 22 года, и он не выступал в элитном уровне, и сходу 4 и 5 место, это весьма неплохо
Ответ paha
Ему 22 года, и он не выступал в элитном уровне, и сходу 4 и 5 место, это весьма неплохо
того же француза в скиатлоне можно обыгрывать , а больше и соперников нету
Что хочу сказать – я считаю, что Сава выступил на ОИ очень круто! Ну, ребята, ожидали ли мы после его первых гонок на КМ пару месяцев назад, что он будет бороться за пьедестал на ОИ? У него ни одного пьедестала на КМ и даже борьбы за него, не считая специфичной горы. Мы все осознавали его уровень. Мы все знали – примерно десятка, и это объективно. (И это хорошо, что бы кто ни говорил.) А здесь он боролся за медали! Я считаю, учитывая его форму, его реальный уровень, он выступил просто офигенно! И я верю, что у него еще все впереди, и если он продолжит работать, то будет в самой элите дистанционных гонок в ближайшие годы.
Ответ Veda_Kong
Что хочу сказать – я считаю, что Сава выступил на ОИ очень круто! Ну, ребята, ожидали ли мы после его первых гонок на КМ пару месяцев назад, что он будет бороться за пьедестал на ОИ? У него ни одного пьедестала на КМ и даже борьбы за него, не считая специфичной горы. Мы все осознавали его уровень. Мы все знали – примерно десятка, и это объективно. (И это хорошо, что бы кто ни говорил.) А здесь он боролся за медали! Я считаю, учитывая его форму, его реальный уровень, он выступил просто офигенно! И я верю, что у него еще все впереди, и если он продолжит работать, то будет в самой элите дистанционных гонок в ближайшие годы.
Сава не боролся за медали во факту. Но все равно молодец.
Красава, жаль без марафона только остался :)
Ответ Габорик
Красава, жаль без марафона только остался :)
Щас бы этот инфоповод пиарить... Утешение что кроме женщины легкого поведения в медиа выигрывает и Коростелев. Журналисты спросят?
Ответ Габорик
Красава, жаль без марафона только остался :)
смазки не хватило на другой марафон
Очень достойные результаты, учитывая что даже летом при подготовке он не знал что будет выступать на нормальных стартах, а не на КР.
Браво!
Спасибо ему за эти выступления. Верю, что все впереди
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Очень достойные результаты, учитывая что даже летом при подготовке он не знал что будет выступать на нормальных стартах, а не на КР. Браво! Спасибо ему за эти выступления. Верю, что все впереди
К сожалению, нет. Лыжи не едут без сервисменов
Пока некоторые упиваются своим ЧСВ и гордо не смотрят Олимпиаду, Коростелев очень достойно представил себя на мировой арене, и как человек и как спортсмен.
Результатами на этих ОИ Коростелев выписал себе билетик в элиту лыжных гонок
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Результатами на этих ОИ Коростелев выписал себе билетик в элиту лыжных гонок
В Фалуне вполне может медаль в разделке взять.
как пропустил француза? шел же с отрывом!
Ответ Oksana bask
как пропустил француза? шел же с отрывом!
сказал во вью, что понял, что не догоняет, поэтому решил не убиваться и последние пару км шёл уже пешком
Ответ Oksana bask
как пропустил француза? шел же с отрывом!
Там же какая то актриса за медаль этого марафона свой марафон 16ти часовой обещала ему устроить, вот и решил Сава перестраховаться, чтобы она не подумала за 4ое место так же , как за медаль)))) а вообще правда странно. Меньше, чем за круг больше 40 секунд проиграл
Смотря на результаты Савелия,хочется спросить,чем занимались лыжные федерации(в основном шведская и финская) все эти 4 года,если их обыгрывает человек который 2 месяца назад дебютировал на Кубке мира
Ответ Фёдор Кузнецов
Смотря на результаты Савелия,хочется спросить,чем занимались лыжные федерации(в основном шведская и финская) все эти 4 года,если их обыгрывает человек который 2 месяца назад дебютировал на Кубке мира
У них больше 10 лет не появляется никого, даже после Ванкувера-2010 не из Норвегии и России появился только Нисканен аж в 2014 году. Поэтому и Клэбо выигрывает всё в отсутствии наших, раз у него главный конкурент Нингет, который к 30 годам ничего не показывал даже со слабой конкуренцией после 2016 года. Когда хоть какая-то конкуренция оставалась, Клэбо слил марафон ещё тому стайеру Голбергу, который за карьеру больше ничем особым на дистанции не отметился, кроме Ски Тура 2020 года
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале, Мишлон взяла золото в биатлоне
21 февраля, 22:01
Норвежские призеры марафона на Олимпиаде-2026 пробежали его без смены лыж
21 февраля, 12:10
⚡️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев – 5-й в классическом масс-старте на 50 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й, Иверсен – 3-й
21 февраля, 12:08
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем