Коростелев занял 4-е и 5-е места в гонках Олимпиады-2026. Он дебютировал на Кубке мира в декабре
Лыжник Коростелев финишировал 4-м и 5-м на Олимпиаде-2026.
Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым и пятым на Олимпийских играх-2026 в Италии.
Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, а сегодня стал пятым в классическом масс-старте на 50 км. В коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км он финишировал 15-м, а в классическом спринте не прошел квалификацию.
22-летний лыжник выступал на Играх-2026 в нейтральном статусе. Он дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре прошлого года – после того, как получил допуск к соревнованиям FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Чувствуется характер. Может не хватает пока подготовки к высоте. Слишком мало времени оставалось после допуска. И то, что он единственный допущенный тоже влияло. В команде готовиться и бежать намного легче. Но явно виден прогресс уже сейчас, по сравнению с тем как он начинал на первых стартах. Молодец! В следующем сезоне точно будет с призами.
Браво!
Спасибо ему за эти выступления. Верю, что все впереди