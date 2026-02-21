Коростелев занял 4-е и 5-е места в гонках Олимпиады-2026. Он дебютировал на Кубке мира в декабре

Лыжник Коростелев финишировал 4-м и 5-м на Олимпиаде-2026.

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым и пятым на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, а сегодня стал пятым в классическом масс-старте на 50 км. В коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км он финишировал 15-м, а в классическом спринте не прошел квалификацию.

22-летний лыжник выступал на Играх-2026 в нейтральном статусе. Он дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре прошлого года – после того, как получил допуск к соревнованиям FIS.

Почему Коростелеву не отдали медаль после протеста