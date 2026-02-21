Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он уступает только Фелпсу

Йоханнес Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

29-летний спортсмен выиграл классический масс-старт на Играх-2026 в Италии. На этих соревнованиях Клэбо взял 6 золотых медалей в 6 гонках.

Норвежец обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген (у них по 8 золотых медалей).

С учетом и зимних, и летних Игр Клэбо уступает по количеству побед только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Неизвестный Йоханнес Клэбо: аскет и затворник, который перенес свадьбу из-за гонок