Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он уступает только Фелпсу
Йоханнес Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
29-летний спортсмен выиграл классический масс-старт на Играх-2026 в Италии. На этих соревнованиях Клэбо взял 6 золотых медалей в 6 гонках.
Норвежец обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген (у них по 8 золотых медалей).
С учетом и зимних, и летних Игр Клэбо уступает по количеству побед только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).
Неизвестный Йоханнес Клэбо: аскет и затворник, который перенес свадьбу из-за гонок
Что-то ВАДА успевает вычислить и запретить, что-то остаётся скрытым. Но списывать все на нее мелко. Вы ж понимаете, что без какой-то фармы и наши не обходятся.