  Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он уступает только Фелпсу
Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он уступает только Фелпсу

Йоханнес Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

29-летний спортсмен выиграл классический масс-старт на Играх-2026 в Италии. На этих соревнованиях Клэбо взял 6 золотых медалей в 6 гонках.

Норвежец обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген (у них по 8 золотых медалей).

С учетом и зимних, и летних Игр Клэбо уступает по количеству побед только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Неизвестный Йоханнес Клэбо: аскет и затворник, который перенес свадьбу из-за гонок

Полина Лоцик
Спортс
63 комментария
Клэбо это конечно что-то невероятное. Вся тройка норвегов была на голову сильнее остальных, но он и сокомандников раскатал в итоге играючи.
Комментарий скрыт
Смешной
Мы стали свидетелями Олимпийской истории 🥇🥇🥇🥇🥇🥇
В отсутствие лучшего дистанционного лыжника в мире 😅
Величайший зимний атлет. Его атаки в подъем на финише легендарны. Браво!👏👏👏
Уникальное достижение. 6 золотых в Тронхейме и 6 золотых в Милане и Кортино.
Как Коростелев минуту смог проиграть на последнем круге? Шел же четвертым.
Слишком залез в долг, вот и вырубило
Ещё 2 олимпиады по 6 золотых медалей и догонит Феллпса. Нереально, конечно, но чем не мотивация. Вот только со свадьбой ещё 8 лет подождать придётся, захочет ли Пернилла)
Если наших не будут допускать, добавят еще пару гонок спринтерских, укоротят марафон то да. А чему ты радуешься ?
Он допрыгается. Будет потом как Джобс. Великий и одинокий.
Да был такой в велоспорте, Армстронг. Потом признался. Это жулик на допинге. И насчет Фелпса все удивлялись не тому, что быстро плывет, а как так быстро восстанавливается. Фармакология без вариантов
Фарму все используют, все без исключения.
Что-то ВАДА успевает вычислить и запретить, что-то остаётся скрытым. Но списывать все на нее мелко. Вы ж понимаете, что без какой-то фармы и наши не обходятся.
Фелпса навряд ли кто-то когда то догонит. Точно нет
Сначала «наврядли», потом «точно нет». Научись мысли формулировать🤷‍♂️
Надо было Клэбо еще вписываться в биатлон, лыжное двоеборье и ски-альпинизм
великолепный результат для зимника 👍
