  • Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас только Большунов в лучшей форме мог бы составить Клэбо конкуренцию, и то только на 50 км»
10

Норвежский журналист Салтведт: Большунов мог бы конкурировать с Клэбо на 50 км.

Обозреватель телеканала NRK Ян Петтер Салтведт считает, что российский лыжник Александр Большунов мог бы конкурировать с норвежцем Йоханнесом Клэбо на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. При этом на Играх-2026 он выиграл пять гонок из пяти (сейчас бежит в марафоне на 50 км классикой).

«Прямо сейчас, думаю, только Александр Большунов в своей самой лучшей форме мог бы составить Клэбо конкуренцию, и то только на дистанции 50 км. Возможно, еще Нисканен, но сейчас он далек от того, чтобы быть реальной угрозой.

Клэбо выглядит еще более собранным, чем [на чемпионате мира] в Тронхейме год назад, и гораздо спокойнее. И я действительно не вижу того, кто способен лишить его полного комплекта золотых медалей», – отметил норвежский журналист.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Ян Петтер Салтведт
Александр Большунов
чемпионат мира
Йоханнес Клэбо
сборная Норвегии
Ииво Нисканен
10 комментариев
Классно так говорить, когда это невозможно проверить)
Ответ nikolai2011
Классно так говорить, когда это невозможно проверить)
А если бы ещё Клэбо пнуть перед стартом со спины да посильнее - ещё бы мы посмотрели на этого Клэбу☝️
А я вот считаю, наоборот, что реальные шансы были бы только в скиатлоне и разделке, если учесть что Большунов коньковых разделок выиграл намного больше, чем Клэбо до отстранения, а точнее у норга побед не было вообще. В эстафете, кстати, гангстер опять бы набрал задницу Иверсену) и мб за решали бы снова в эстафете. В скитлонах Большунов сразу прибавляет на коньковом этапе после переобувания и зачастую многим это очень некомфортно
Эти победы без Большунова не считаются
Ответ Александр Шульгин
Эти победы без Большунова не считаются
Кто такой Большунов в этом сезоне? Ноль без палочки
В забор бы впечатал?
норги не стали рисковать и проверять!
Комментарий удален пользователем
Ответ Дядя Степа
Комментарий удален пользователем
Так Клэбо особо и не нужно показывать спринтерской мощи - все решается тактикой и идельаным прохождением спусков до финиша, о чем уже давно говорилось.
