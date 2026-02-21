Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас только Большунов в лучшей форме мог бы составить Клэбо конкуренцию, и то только на 50 км»

Норвежский журналист Салтведт: Большунов мог бы конкурировать с Клэбо на 50 км.

Обозреватель телеканала NRK Ян Петтер Салтведт считает, что российский лыжник Александр Большунов мог бы конкурировать с норвежцем Йоханнесом Клэбо на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. При этом на Играх-2026 он выиграл пять гонок из пяти (сейчас бежит в марафоне на 50 км классикой).

«Прямо сейчас, думаю, только Александр Большунов в своей самой лучшей форме мог бы составить Клэбо конкуренцию, и то только на дистанции 50 км. Возможно, еще Нисканен, но сейчас он далек от того, чтобы быть реальной угрозой.

Клэбо выглядит еще более собранным, чем [на чемпионате мира] в Тронхейме год назад, и гораздо спокойнее. И я действительно не вижу того, кто способен лишить его полного комплекта золотых медалей», – отметил норвежский журналист.