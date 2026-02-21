108

Йоханнес Клэбо взял золото в 6 из 6 гонок Олимпийских игр-2026

Клэбо выиграл золото во всех гонках Олимпиады-2026.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил во всех гонках Олимпийских игр-2026 в Италии.

Клэбо выиграл скиатлон, классический спринт, коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, командный спринт вместе с Эйнаром Хедегартом, эстафету в составе сборной Норвегии. Также сегодня он стал победителем классического масс-старта на 50 км.

По итогам Игр-2026 норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом. С учетом и зимних, и летних Олимпиад он уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23 золота Игр).

В 2025 году Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на чемпионате мира в Тронхейме. 

Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников – вообще!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
108 комментариев
Можно сколько угодно (и вполне справедливо) возмущаться недопуску наших, но стоит сказать, что ни Большунов, ни Устюгов, ни кто-либо другой в наше время не смог бы выиграть 6 гонок из 6 от 1,5км до 50км даже на чемпионате России. Клэбо же сделал это дважды на, как тут говорят, "открытом чемпионате Норвегии". Это абсолютное величие.
Никто из наших бы этого не сделал, но и Клебо не сделал бы 6/6, не будь 4-летнего отсутствия наших

Не пропустив мы 4 года, мы видели что было в Пекине
Одиннадцать золотых олимпийских медалей, 6 из 6 здесь, действительно не о чем говорить, кроме величия этого спортсмена, а глядя на его возраст в 29 лет, понимаешь, что возможно ещё больше - намного больше в его исполнении…🇳🇴
Великий! Так затащить на последнем подъеме в50 км могут только великие.
Комментарий скрыт
А куда ему спешить?
Казалось, наследие Дэли и Нортуга будет жить очень долго (если не всегда), а вышло так, что Клэбо полностью подчинил себе лыжные гонки. Точно тело-убийца.
Это навсегда войдет в историю спорта
Он вообще, челокек?
12/12. Клэбо прошел лыжи.
Вечный рекорд, можно только повторить, но сомневаюсь, что обозримом будущем это будет сделано. Это было круто!
Вот честно, это лучшая Олимпиада из тех, что я видел. А видел я с 1984 года.
Клэбо совершенен. Гений.
Если бы он сам не подтянул свою дистанционную, то никакого бы рекорда не было.
