Йоханнес Клэбо взял золото в 6 из 6 гонок Олимпийских игр-2026
Клэбо выиграл золото во всех гонках Олимпиады-2026.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил во всех гонках Олимпийских игр-2026 в Италии.
Клэбо выиграл скиатлон, классический спринт, коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, командный спринт вместе с Эйнаром Хедегартом, эстафету в составе сборной Норвегии. Также сегодня он стал победителем классического масс-старта на 50 км.
По итогам Игр-2026 норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом. С учетом и зимних, и летних Олимпиад он уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23 золота Игр).
В 2025 году Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на чемпионате мира в Тронхейме.
Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников – вообще!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Клэбо совершенен. Гений.