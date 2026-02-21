  • Спортс
  Губерниев уверен, что Вяльбе не будет возглавлять лыжную федерацию: «Нужно найти авторитетного человека, как Мазепин или Фрадков»
19

Губерниев уверен, что Вяльбе не будет возглавлять лыжную федерацию: «Нужно найти авторитетного человека, как Мазепин или Фрадков»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Елена Вяльбе не будет возглавлять лыжную федерацию в России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал о возможном объединении федераций по лыжным видам спорта в стране. Вяльбе с 2010 года является президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Понятно, что Вяльбе ее возглавлять не будет. Так что нужно найти человека, который будет авторитетным. Как Мазепин или Фрадков, к примеру. Но где такого найти? Есть третий – Губерниев, но на данный момент у меня так много работы и дел, что я, может быть, возглавлю эту федерацию, а может быть, и нет», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

«Как мы представляем, что если будет объединенная федерация в рамках [международной федерации] FIS, чтобы руководителем была Вяльбе? Мы же видим: Италия не дала ей визу. Ей никто не даст визу. Я и сам нахожусь под европейскими санкциями, но Елена Валерьевна наговорила такого, что перечеркивает… Она на несколько порядков опережает меня в этом плане.

Спринт у нас провален, он чудовищный. Кризис жанра. Не очень понимаю, как Вяльбе будет продолжать работать. Как сказал один из мощнейших людей в мировом паралимпийском движении, Вяльбе теперь пустят куда-то в лучшем случае за деньги в качестве зрителя», – приводит слова Губерниева Metaratings.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это просто дешевая и провокационная, неприемлемая в нормальном обществе, самореклама, граничащая с психическими отклонениями.
как этот лодочник достал..
Когда уже кто-нибудь начистит ему физиономию!
Губернеев записал себя в авторитеты...
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Заправский ПОДЛЕЦ!
Как же плющит этого г-на, что лыжи на Олимпиаде, а биатлон - нет. (
Его плющит от того что там нет его любимого, а на всех остальных ему ….. ((
А как же сам? Так пыжился
Дмитрий Губерниев — опытный комментатор, у него большая аудитория и серьёзный вес в медиапространстве. Он умеет громко и жёстко высказываться и это его работа. Но медийность -это не полномочия. Руководителей федерации выбирают делегаты, а не зрители эфиров.Критиковать и обсуждать-пожалуйста, Спорт от этого только живее. Но решать, кто должен возглавлять лыжи, — компетенция самой федерации, а не телевизионной студии.И если уж говорить о профессиональной компетентности именно в лыжных гонках, то между комментатором и многократной олимпийской чемпионкой разрыв, мягко говоря, далеко не в пользу первого. У Губерниева— микрофон, и болтовня, у другой - реальный спортивный и управленческий опыт. Каждый пусть делает своё дело и мало ли что он считает!
Что больше интересно, длинный язык или короткий член губошлёпа?
Ты в Европу и как турист не сможешь приехать. Совсем крыша поехала, сравнил себя с мазепиным. Мазепин серьезный руководитель и бизнесмен, а ты никто .
Гу ничего не говорит, что он возглавит федерацию, значите му дали от ворот поворот теперь предлагает другие кандидатуры
Он, вроде, уже и не Член федерации, от которой собирался балотироваться, а просто Член.
https://www.sports.ru/skiing/1117059686-dmitrij-guberniev-v-vologde-boyatsya-chto-vyalbe-nachnet-mstit-peklecz.html
К стате многим простым россиянам не выдали визы. Например их не дали матери коростырева и легкову и многим другим. Так что губе лучше заткнуться.
