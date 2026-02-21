Губерниев уверен, что Вяльбе не будет возглавлять лыжную федерацию: «Нужно найти авторитетного человека, как Мазепин или Фрадков»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Елена Вяльбе не будет возглавлять лыжную федерацию в России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал о возможном объединении федераций по лыжным видам спорта в стране. Вяльбе с 2010 года является президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Понятно, что Вяльбе ее возглавлять не будет. Так что нужно найти человека, который будет авторитетным. Как Мазепин или Фрадков, к примеру. Но где такого найти? Есть третий – Губерниев, но на данный момент у меня так много работы и дел, что я, может быть, возглавлю эту федерацию, а может быть, и нет», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

«Как мы представляем, что если будет объединенная федерация в рамках [международной федерации] FIS, чтобы руководителем была Вяльбе? Мы же видим: Италия не дала ей визу. Ей никто не даст визу. Я и сам нахожусь под европейскими санкциями, но Елена Валерьевна наговорила такого, что перечеркивает… Она на несколько порядков опережает меня в этом плане.

Спринт у нас провален, он чудовищный. Кризис жанра. Не очень понимаю, как Вяльбе будет продолжать работать. Как сказал один из мощнейших людей в мировом паралимпийском движении, Вяльбе теперь пустят куда-то в лучшем случае за деньги в качестве зрителя», – приводит слова Губерниева Metaratings .