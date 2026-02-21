Александр Тихонов: «История требует, чтобы Вяльбе осталась главой ФЛГР в 2026 году. Она сделала федерацию одной из лучших в мире»
Тихонов: история требует, чтобы Вяльбе осталась главой ФЛГР в 2026 году.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Елена Вяльбе должна остаться во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Вяльбе стала президентом ФЛГР в 2010 году.
«У нас в лыжах пытаются вякать на Вяльбе. Она приняла ФЛГР разобранной и разворованной, как я – биатлон в свое время. Елена Валерьевна сделала ее одной из лучших в мире. Теперь ее полощем! За что? История требует, чтобы Вяльбе осталась главой ФЛГР в 2026 году. Нам нужны профессионалы», – заявил Тихонов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Тихонов ,ну не Губерниева же друга твоего пиарщика ставить ,которого и близко к лыжам нельзя подпускать !
Этот вопрос настолько не вызывает сомнений, что даже писать не хочется. Нет у нас сейчас в лыжах фигуры, сопоставимой с Вяльбе, нет и все. «Бизнесмены у руля спорта» -проходили уже, руководил когда то федерацией биатлона бизнесмен Прохоров и где сейчас наш биатлон и этот бизнесмен? Если новый министр спорта хоть немного голову на плечах имеет, то он сохранит Вяльбе на посту… в лыжах оочень большое количество медалей разыгрывается на ОИ и ЧМ… Если мы их потеряем сейчас когда он стал набирать популярность в стране, нечем будет лицо на мировой арене прикрывать… и надо быть полным идиотом чтобы этого не понимать
Ой нафиг ее
