Александр Тихонов: «История требует, чтобы Вяльбе осталась главой ФЛГР в 2026 году. Она сделала федерацию одной из лучших в мире»

Тихонов: история требует, чтобы Вяльбе осталась главой ФЛГР в 2026 году.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Елена Вяльбе должна остаться во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Вяльбе стала президентом ФЛГР в 2010 году.

«У нас в лыжах пытаются вякать на Вяльбе. Она приняла ФЛГР разобранной и разворованной, как я – биатлон в свое время. Елена Валерьевна сделала ее одной из лучших в мире. Теперь ее полощем! За что? История требует, чтобы Вяльбе осталась главой ФЛГР в 2026 году. Нам нужны профессионалы», – заявил Тихонов.