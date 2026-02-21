Нисканен и Амундсен сошли с дистанции во время марафона на Олимпиаде-2026
Лыжники Нисканен и Амундсен сошли с марафона на Олимпиаде-2026.
Финский лыжник Ииво Нисканен и норвежец Харальд Амундсен не смогли финишировать в классическом масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2026.
Спортсмены сошли с дистанции на 15-м километре.
Накануне сообщалось, что Нисканен испытывал недомогание и не был уверен, что выйдет на старт марафона.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
2 комментария
Жаль Харальда
Жаль Харальда. Главный неудачник
