Нисканен и Амундсен сошли с дистанции во время марафона на Олимпиаде-2026

Лыжники Нисканен и Амундсен сошли с марафона на Олимпиаде-2026.

Финский лыжник Ииво Нисканен и норвежец Харальд Амундсен не смогли финишировать в классическом масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2026.

Спортсмены сошли с дистанции на 15-м километре.

Накануне сообщалось, что Нисканен испытывал недомогание и не был уверен, что выйдет на старт марафона.