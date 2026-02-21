Александр Большунов: «Не смотрю лыжные гонки на Олимпиаде. Это цирк»

Большунов: не смотрю лыжные гонки на Олимпиаде, это цирк.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал «цирком» турнир лыжников на Олимпиаде-2026.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к соревнованиям. На Играх-2026 выступают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай, все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», – сказал Большунов.

Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников – вообще!