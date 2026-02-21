264

Александр Большунов: «Не смотрю лыжные гонки на Олимпиаде. Это цирк»

Большунов: не смотрю лыжные гонки на Олимпиаде, это цирк.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал «цирком» турнир лыжников на Олимпиаде-2026.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к соревнованиям. На Играх-2026 выступают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева. 

«Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай, все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», – сказал Большунов. 

Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников – вообще!

Ну и как вам ски-альпинизм?12089 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Ответ Азамат
Клоун🤡🤡🤡
Жаль что болели за этого клоуна, но спасибо что он раскрыл свою гнилую личность в конце карьеры, пусть ещё на концерте в Лужниках попоёт
Ответ Азамат
Клоун🤡🤡🤡
Комментарий скрыт
Пересматриваю только концерт в Лужниках по поводу присоединения Крыма!
Вот это настоящий праздник спорта!
Ответ Влад Безруков
Пересматриваю только концерт в Лужниках по поводу присоединения Крыма! Вот это настоящий праздник спорта!
Комментарий скрыт
Ответ Влад Безруков
Пересматриваю только концерт в Лужниках по поводу присоединения Крыма! Вот это настоящий праздник спорта!
Комментарий скрыт
А если бы его допустили, то это была бы самая великая Олимпиада??)))
Ответ Рубин2003
А если бы его допустили, то это была бы самая великая Олимпиада??)))
Надо было допустить, чтобы корону снял.
Ответ Oliya
Надо было допустить, чтобы корону снял.
Комментарий скрыт
Ну какой же цирк, если главный клоун не приехал?
Ответ Насонов Дмитрий
Ну какой же цирк, если главный клоун не приехал?
Комментарий скрыт
Просто отвратительно самоуверенное высказывание. Большунов сейчас и в РФ далеко не лучший лыжник, какие ему медали олимпиады? В нем говорит желчь и зависть. А ведь можно было на тот митинг не ходить, может сейчас и был бы на Олимпиаде
Ответ 8qqz7bgdjk
Просто отвратительно самоуверенное высказывание. Большунов сейчас и в РФ далеко не лучший лыжник, какие ему медали олимпиады? В нем говорит желчь и зависть. А ведь можно было на тот митинг не ходить, может сейчас и был бы на Олимпиаде
Комментарий скрыт
Ответ 8qqz7bgdjk
Просто отвратительно самоуверенное высказывание. Большунов сейчас и в РФ далеко не лучший лыжник, какие ему медали олимпиады? В нем говорит желчь и зависть. А ведь можно было на тот митинг не ходить, может сейчас и был бы на Олимпиаде
Все кто не ходил на митинг участвовали на Олимпиаде?
Сказал главный артист цирка.
Ну и не смотри 😂
цирк там, а клоун тут :(
Зависть - штука коварная, разит наповал
Ответ dagerd
Зависть - штука коварная, разит наповал
То есть нужно завидовать победам а остутсвии главного конкурента? Понимаю ваш предел мечтаний
Ответ ymuller
То есть нужно завидовать победам а остутсвии главного конкурента? Понимаю ваш предел мечтаний
А был бы он конкурентом для Клэбо? Вот в этом вопрос. Он уже год никакой
Не смотри. Завидуй молча.
