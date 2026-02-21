«Спорт должен объединять людей, а не создавать между ними дистанцию». Итальянский лыжник Пеллегрино поддержал допуск россиян к соревнованиям

Пеллегрино о допуске россиян к соревнованиям: спорт должен объединять людей.

Четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Федерико Пеллегрино поддержал допуск российских лыжников к международным соревнованиям.

«Да, конечно. С моей точки зрения, спорт должен быть чем-то большим, чем политика, и спорт должен объединять людей, а не создавать между ними дистанцию.

У меня много настоящих друзей среди российских спортсменов. Я против любого рода военных конфликтов. Внутри спорта все должно быть устроено иначе, это другая часть жизни. Я бы хотел, чтобы люди лучше сосредоточились на том, чтобы тепло приветствовать друг друга», – сказал Пеллегрино.

На Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

