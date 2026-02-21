  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Спорт должен объединять людей, а не создавать между ними дистанцию». Итальянский лыжник Пеллегрино поддержал допуск россиян к соревнованиям
35

«Спорт должен объединять людей, а не создавать между ними дистанцию». Итальянский лыжник Пеллегрино поддержал допуск россиян к соревнованиям

Пеллегрино о допуске россиян к соревнованиям: спорт должен объединять людей.

Четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Федерико Пеллегрино поддержал допуск российских лыжников к международным соревнованиям.

«Да, конечно. С моей точки зрения, спорт должен быть чем-то большим, чем политика, и спорт должен объединять людей, а не создавать между ними дистанцию.

У меня много настоящих друзей среди российских спортсменов. Я против любого рода военных конфликтов. Внутри спорта все должно быть устроено иначе, это другая часть жизни. Я бы хотел, чтобы люди лучше сосредоточились на том, чтобы тепло приветствовать друг друга», – сказал Пеллегрино.

На Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. 

Почему от Олимпиады без России так пусто

Ну и как вам ски-альпинизм?12089 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России (лыжные гонки)
ТАСС
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoФедерико Пеллегрино
logoлыжные гонки
отстранение и возвращение России
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Только наглухо упоротые спорят и поддерживают, создавая дистанцию.
Со сказанным могут спорить только наглухо упоротые...
Ответ NoThanks
Со сказанным могут спорить только наглухо упоротые...
Таких целая страна есть.
Ответ NoThanks
Со сказанным могут спорить только наглухо упоротые...
Вот и не спорьте, сказано нет.
Если спортсмен поддерживает эти действия?Вопят на митингах? Тайга и тундра им для соревнований. Нечего таким в ЕС делать.
Ответ Александр Гринчук
Если спортсмен поддерживает эти действия?Вопят на митингах? Тайга и тундра им для соревнований. Нечего таким в ЕС делать.
Вот кто выступает тех да, но разве все выступают на митингах? Те, кто не поддерживают в чем виноваты?
Ответ Александр Гринчук
Если спортсмен поддерживает эти действия?Вопят на митингах? Тайга и тундра им для соревнований. Нечего таким в ЕС делать.
Я сам, как россиянин, таких презираю.
Удачи Пелле в марафоне и по жизни.
Ответ svema
Удачи Пелле в марафоне и по жизни.
Комментарий скрыт
Ответ svema
Удачи Пелле в марафоне и по жизни.
Лол, он спринтер
Спасибо тебе,адекватный человек!
Ответ krupin82
Спасибо тебе,адекватный человек!
Комментарий скрыт
Уже на миротворце?
Ответ MosFzz
Уже на миротворце?
На пути
Простые Итальянцы всегда хорошо относились к простым Россиянам, тем более спортсмены.
Ответ tativansk
Простые Итальянцы всегда хорошо относились к простым Россиянам, тем более спортсмены.
Да и сейчас хорошо относятся. Я давно работаю с Европой: после 2022 года немцы сразу обрубили все контакты, даже техподдержку перестали оказывать. От некоторых даже сыпались прямые оскорбления, хотя мы им ничего плохого не сделали. А итальянцы в большинстве продолжают с нами работать и относиться очень даже лояльно. У меня даже осталась пара итальянских друзей, с которыми время от времени переписываюсь, и они постоянно зовут в гости)
P.S: немцы в 2022 году в пути развернули обратно предназначенное нашей компании на 100% оплаченное сырье на миллионы евро и перепродали его украинским клиентам. Возмещать деньги отказались, до сих пор с ними судимся, но надежды мало.
Опасные слова говорит, так и до отмены недалеко..
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев – 5-й в классическом масс-старте на 50 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й, Иверсен – 3-й
21 февраля, 12:08
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Хедегарт и Клэбо выиграли командный спринт, Огден и Шумахер – 2-е, Барп и Пеллегрино – 3-и
18 февраля, 11:34
⚡️ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Клэбо и Иверсеном выиграла эстафету, Франция с Деложем и Лапалю – 2-я, Италия с Пеллегрино – 3-я
15 февраля, 12:05
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем