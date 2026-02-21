Шамиль Тарпищев: «К российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо, никакого негатива нет. Все понимают, откуда приехали ребята»

Тарпищев: к российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев рассказал, что российские атлеты на Олимпиаде-2026 не сталкивались с недоброжелательным отношением.

На Играх в Италии выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Олимпиада завершится 22 февраля.

«Я недавно вернулся с Олимпиады из Италии. В основном смотрел соревнования, которые проходили в зале. Хочу отметить, что к российским спортсменам там относятся хорошо, никакого негатива к ним нет, и все понимают, откуда приехали наши ребята», – сказал Тарпищев.

Тарпищев едет на Олимпиаду «помогать спортсменам». Но как?