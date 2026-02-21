Шамиль Тарпищев: «К российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо, никакого негатива нет. Все понимают, откуда приехали ребята»
Тарпищев: к российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев рассказал, что российские атлеты на Олимпиаде-2026 не сталкивались с недоброжелательным отношением.
На Играх в Италии выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Олимпиада завершится 22 февраля.
«Я недавно вернулся с Олимпиады из Италии. В основном смотрел соревнования, которые проходили в зале. Хочу отметить, что к российским спортсменам там относятся хорошо, никакого негатива к ним нет, и все понимают, откуда приехали наши ребята», – сказал Тарпищев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
"Петра и Аделию отсудили ровно по прокатам", просто отечественные судьи на внутренних стартах их запустили в Космос своими оценками, думая, что международные судьи будут на эти оценки ориентироваться.
Телефоны дадут...в Кремле ещё и с премиями.
1. Недокруты, которые отмечены, реально были.
2. Оценка за компоненты объективна - реально Петр и близко не катальщик уровня даже Коляды, не говоря уже про Брауна и уж тем более Фернандеса, Ханю и т.п. Петр - технарь. И сегодня в России из катальщиков выделить можно Мозалева и с большой натяжкой Алиева. Остальные - технари.
Даже ЧР показал, что подход такой: главное - прыгнуть больше квадов, а остальное - как получится.
3. На самом деле российские судьи запустили Петра в Космос, наставив оценки за компоненты и ГОЕ уровня Ханю, и болельщики решили, что в Милане по компонентам противостоять Петру могут разве что Кагияма и Малинин в том случае, если все чисто прокатают программы свои.
зато всяких прихвостней там человек 200 наверное, в том числе ряженных под журналистов.
даже где-то в соцсетях попалось, что министр спорта Татарстана там-люди в комментах недоумевают, зачем он там?)))
Если игры такие плохие и антинаши изначально.
Чиновнику нефик там делать. Сдай портфель министра и шуруй куда угодно
Наши выстояли, спасибо Никите за медаль, спасибо Аделии и Петру за стойкость и настоящий спорт, с риском и красотой! Спасибо всем ребятам! Хочется жить в открытом мире, но раз не получается пока, то хотя бы через спорт объединчться.
Он не будет бочку на МОК катить, если хочет по Миланам и НьюЙоркам как чиновник поездить
Был бы в национальном Олимпийским комитете, повестка другая была бы