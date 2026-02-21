  • Спортс
  • Шамиль Тарпищев: «К российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо, никакого негатива нет. Все понимают, откуда приехали ребята»
29

Шамиль Тарпищев: «К российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо, никакого негатива нет. Все понимают, откуда приехали ребята»

Тарпищев: к российским спортсменам на Олимпиаде относятся хорошо.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев рассказал, что российские атлеты на Олимпиаде-2026 не сталкивались с недоброжелательным отношением. 

На Играх в Италии выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Олимпиада завершится 22 февраля.

«Я недавно вернулся с Олимпиады из Италии. В основном смотрел соревнования, которые проходили в зале. Хочу отметить, что к российским спортсменам там относятся хорошо, никакого негатива к ним нет, и все понимают, откуда приехали наши ребята», – сказал Тарпищев. 

Тарпищев едет на Олимпиаду «помогать спортсменам». Но как?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
29 комментариев
Телефоны не дали, фигуристов засудили, Коростелёву не одобрили апелляцию, на открытие не пустили — очень хорошо относятся
Ответ Оригинальный Ник
Телефоны не дали, фигуристов засудили, Коростелёву не одобрили апелляцию, на открытие не пустили — очень хорошо относятся
Пустили на церемонию закрытия и на показательные выступления
Ответ Оригинальный Ник
Телефоны не дали, фигуристов засудили, Коростелёву не одобрили апелляцию, на открытие не пустили — очень хорошо относятся
Фигуристов никто не засуживал, надо просто честно признать правду:
"Петра и Аделию отсудили ровно по прокатам", просто отечественные судьи на внутренних стартах их запустили в Космос своими оценками, думая, что международные судьи будут на эти оценки ориентироваться.
Телефоны дадут...в Кремле ещё и с премиями.
О, да, в судействе Петра Гуменника прям воплотилось нормальное отношение к русским.
Ответ Fleur-de-Liss
О, да, в судействе Петра Гуменника прям воплотилось нормальное отношение к русским.
А может пора объективно посмотреть на оценки Петра?
1. Недокруты, которые отмечены, реально были.
2. Оценка за компоненты объективна - реально Петр и близко не катальщик уровня даже Коляды, не говоря уже про Брауна и уж тем более Фернандеса, Ханю и т.п. Петр - технарь. И сегодня в России из катальщиков выделить можно Мозалева и с большой натяжкой Алиева. Остальные - технари.
Даже ЧР показал, что подход такой: главное - прыгнуть больше квадов, а остальное - как получится.
3. На самом деле российские судьи запустили Петра в Космос, наставив оценки за компоненты и ГОЕ уровня Ханю, и болельщики решили, что в Милане по компонентам противостоять Петру могут разве что Кагияма и Малинин в том случае, если все чисто прокатают программы свои.
Ответ AgentSM
А может пора объективно посмотреть на оценки Петра? 1. Недокруты, которые отмечены, реально были. 2. Оценка за компоненты объективна - реально Петр и близко не катальщик уровня даже Коляды, не говоря уже про Брауна и уж тем более Фернандеса, Ханю и т.п. Петр - технарь. И сегодня в России из катальщиков выделить можно Мозалева и с большой натяжкой Алиева. Остальные - технари. Даже ЧР показал, что подход такой: главное - прыгнуть больше квадов, а остальное - как получится. 3. На самом деле российские судьи запустили Петра в Космос, наставив оценки за компоненты и ГОЕ уровня Ханю, и болельщики решили, что в Милане по компонентам противостоять Петру могут разве что Кагияма и Малинин в том случае, если все чисто прокатают программы свои.
А Пётр что соревновался там с Ханю, Колядой или Фернандосом? Там были Шайдоров и Малинин обратите внимание на их катание пожалуйста прежде чем писать. Из катальщиков там был только навалявший Джун. Касаемо недокрутов, а у всех ли спортсменов они были отмечены? Вы меня конечно извините, но за первый прыжок Малинин получил ГОЕ +4,95 ну так там тоже не прыжок уровня лутца Коляды например.
спортсменов поехало 13 человек.
зато всяких прихвостней там человек 200 наверное, в том числе ряженных под журналистов.
даже где-то в соцсетях попалось, что министр спорта Татарстана там-люди в комментах недоумевают, зачем он там?)))
Ответ bezsugar
спортсменов поехало 13 человек. зато всяких прихвостней там человек 200 наверное, в том числе ряженных под журналистов. даже где-то в соцсетях попалось, что министр спорта Татарстана там-люди в комментах недоумевают, зачем он там?)))
А разве он не может поехать как болельщик? Просто посмотреть? Как поехали другие, неминистры?
Ответ orlitza
А разве он не может поехать как болельщик? Просто посмотреть? Как поехали другие, неминистры?
Мог но зачем.
Если игры такие плохие и антинаши изначально.
Чиновнику нефик там делать. Сдай портфель министра и шуруй куда угодно
А мне понравилась Олимпиада. Олимпийский дух пока не пропал полностью. Есть радость олимпийского праздника.
Наши выстояли, спасибо Никите за медаль, спасибо Аделии и Петру за стойкость и настоящий спорт, с риском и красотой! Спасибо всем ребятам! Хочется жить в открытом мире, но раз не получается пока, то хотя бы через спорт объединчться.
Ответ Маргарита В Сафронова
А мне понравилась Олимпиада. Олимпийский дух пока не пропал полностью. Есть радость олимпийского праздника. Наши выстояли, спасибо Никите за медаль, спасибо Аделии и Петру за стойкость и настоящий спорт, с риском и красотой! Спасибо всем ребятам! Хочется жить в открытом мире, но раз не получается пока, то хотя бы через спорт объединчться.
Наши это кто?Нейтралы?Так и пишите
Хорошо что их не пинают и к столбу не привязывают, правда же, г. Тарпищев?
Ответ Синай
Хорошо что их не пинают и к столбу не привязывают, правда же, г. Тарпищев?
А если хорошо подумать, то пора бы переставить верить в бредни обиженных отечественных чиновников, которым не удалось нахаляву за счет гос. бюджета пошопиться в Милане и "пошуметь" в "русском доме"?
Ответ Синай
Хорошо что их не пинают и к столбу не привязывают, правда же, г. Тарпищев?
Вы задаёте вопрос человеку сидящему в МОК!
Он не будет бочку на МОК катить, если хочет по Миланам и НьюЙоркам как чиновник поездить
Все так и есть! Никого не обидели! Презервативов на всех хватило!
Разбазарил почти всех теннисистов, и полез комментировать ОИ? Логично.
Он из МОК. Нельзя сук пилить.
Был бы в национальном Олимпийским комитете, повестка другая была бы
Дедушки постоянно мотающиеся в загранку вообще ничего вокруг не замечают,ибо там у них очень тесные связи...
