Олимпиада-2026, 21 февраля, кто от России сегодня: Коростелев побежит марафон, Семенова выступит в конькобежном масс-старте
Коростелев и Семенова выступят на Олимпиаде-2026 21 февраля.
21 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане выступят двое российских спортсменов – Савелий Коростелев и Анастасия Семенова.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
21 февраля, суббота
Лыжные гонки
Марафон, мужчины
13:00
Российский участник: Савелий Коростелев.
Конькобежный спорт
Масс-старт, женщины
17.50 – полуфиналы
19.15 – финал
Российская участница: Анастасия Семенова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.
Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
4 комментария
Коростелеву удачи, пусть поучаствует в двух марафонах))
Савелию удачи! Небольшой шанс есть...
Семеновой удачи !
Пусть звёзды сойдутся сегодня для наших спортсменов, А мы всегда с вами, ребята.
