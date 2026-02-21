  • Спортс
  Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп и Ансельме выиграли смешанную эстафету, Фаттон и Кистлер – 2-е, Родригес и Колль – 3-и
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп и Ансельме выиграли смешанную эстафету, Фаттон и Кистлер – 2-е, Родригес и Колль – 3-и

Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2026.

21 февраля на Олимпиаде разыграли медали в смешанной эстафете в ски-альпинизме. Победу одержала команда Франции.

1. Франция (Эмили Харроп – Тибо Ансельме) – 26.57,44

2. Швейцария (Марианна Фаттон – Йон Кистлер) – 27.09,30

3. Испания (Ана Алонсо Родригес – Ориоль Кардона Колль) – 27.23,94

А вот здесь интереснее набор, чем в спринте. И уже не бегут…
Ответ 87mores
А вот здесь интереснее набор, чем в спринте. И уже не бегут…
Это, к слову, вот бы спринт подлиннее
Ошибались вчера потому что ОИ, первые медали, снег, и шли на все бабки.
Объясните кто-нибудь, а как они эстафету друг другу передают?
Ответ окосевший йагупоп
Объясните кто-нибудь, а как они эстафету друг другу передают?
Как и в лыжной, касанием в транзитной зоне))
Там сама гонка чуть по другому выглядит. Масс-старт из 12 команд (каждая всего по одному м/ж), бегут по очереди ж-м-ж-м, этап состоит из двух петель на каждой подъем и спуск. то есть камуса не только снимают, но и обратно натягивают, любителям переобувания точно понравится))
Ответ anatol&#8242;
Как и в лыжной, касанием в транзитной зоне)) Там сама гонка чуть по другому выглядит. Масс-старт из 12 команд (каждая всего по одному м/ж), бегут по очереди ж-м-ж-м, этап состоит из двух петель на каждой подъем и спуск. то есть камуса не только снимают, но и обратно натягивают, любителям переобувания точно понравится))
На самом финише после спуска четвертого этапа ещё не хватило переодевания камусов 😆
За Испанию🤗👍
Удачи великой Алонсо!
Харроп опять заруинила перестежку
Рекомендуем