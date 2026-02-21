Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп и Ансельме выиграли смешанную эстафету, Фаттон и Кистлер – 2-е, Родригес и Колль – 3-и
Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2026.
21 февраля на Олимпиаде разыграли медали в смешанной эстафете в ски-альпинизме. Победу одержала команда Франции.
Олимпиада-2026
Стельвио, Италия
Ски-альпинизм
Смешанная эстафета
1. Франция (Эмили Харроп – Тибо Ансельме) – 26.57,44
2. Швейцария (Марианна Фаттон – Йон Кистлер) – 27.09,30
3. Испания (Ана Алонсо Родригес – Ориоль Кардона Колль) – 27.23,94
Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Ошибались вчера потому что ОИ, первые медали, снег, и шли на все бабки.
Там сама гонка чуть по другому выглядит. Масс-старт из 12 команд (каждая всего по одному м/ж), бегут по очереди ж-м-ж-м, этап состоит из двух петель на каждой подъем и спуск. то есть камуса не только снимают, но и обратно натягивают, любителям переобувания точно понравится))