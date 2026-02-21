Олимпиада-2026. Фристайл. Деромедис победил в ски-кроссе, Томазони – 2-й, Фива – 3-й

Итальянец Деромедис взял золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2026.

Итальянский фристайлист Симоне Деромедис одержал победу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Ски-кросс, мужчины

1. Симоне Деромедис (Италия)

2. Федерико Томазони (Италия)

3. Алекс Фива (Швейцария)

4. Сатоси Фуруно (Япония)