  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Олимпиада-2026. Фристайл. Деромедис победил в ски-кроссе, Томазони – 2-й, Фива – 3-й
5

Олимпиада-2026. Фристайл. Деромедис победил в ски-кроссе, Томазони – 2-й, Фива – 3-й

Итальянец Деромедис взял золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2026.

Итальянский фристайлист Симоне Деромедис одержал победу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Ски-кросс, мужчины

1. Симоне Деромедис (Италия)

2. Федерико Томазони (Италия)

3. Алекс Фива (Швейцария)

4. Сатоси Фуруно (Япония)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
У Италии 10-е золото!
Только недавно обратил внимание, что в ски-кроссе, в отличие от сноуборд-кросса, нет командных соревнований. За что такая несправедливость по отношению к лыжникам? Неужели просто лень изменить расписание так, чтобы влезла еще одна гонка?
И серебро тоже итальянское
Мнение об олимпийской трассе спортсменов и телекомментаторов практически единодушно и едва ли может быть выражено без использования энергичных речевых оборотов. Трасса плоская, простая, не позволяющая спортсменам проявить свои лучшие качества, намного уступающая почти всем трассам Кубка мира.
