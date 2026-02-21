Олимпиада-2026. Фристайл. Деромедис победил в ски-кроссе, Томазони – 2-й, Фива – 3-й
Итальянец Деромедис взял золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2026.
Итальянский фристайлист Симоне Деромедис одержал победу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Ски-кросс, мужчины
1. Симоне Деромедис (Италия)
2. Федерико Томазони (Италия)
3. Алекс Фива (Швейцария)
4. Сатоси Фуруно (Япония)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
У Италии 10-е золото!
Удачи Юрию!
Только недавно обратил внимание, что в ски-кроссе, в отличие от сноуборд-кросса, нет командных соревнований. За что такая несправедливость по отношению к лыжникам? Неужели просто лень изменить расписание так, чтобы влезла еще одна гонка?
И серебро тоже итальянское
Мнение об олимпийской трассе спортсменов и телекомментаторов практически единодушно и едва ли может быть выражено без использования энергичных речевых оборотов. Трасса плоская, простая, не позволяющая спортсменам проявить свои лучшие качества, намного уступающая почти всем трассам Кубка мира.
