Олимпиада-2026. Фристайл. США победили в акробатическом миксте, Швейцария – 2-я, Китай – 3-й
Фристайлисты из США взяли золото в акробатическом миксте на Олимпиаде-2026.
21 февраля на Олимпийских играх фристайлисты разыграли медали в акробатике в миксте. Победу одержала сборная США.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Акробатика, микст
1. США (Кайла Кюн, Коннор Карран, Кристофер Лиллис) – 325,35
2. Швейцария (Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) – 296,91
3. Китай (Сюй Мэнтао, Ван Синьди, Ли Тяньма) – 279,68
4. Австралия (Эбби Уиллкокс, Даниель Скотт, Рейлли Флэнаган) – 256,04
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
