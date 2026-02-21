Олимпиада-2026. Фристайл. США победили в акробатическом миксте, Швейцария – 2-я, Китай – 3-й

Фристайлисты из США взяли золото в акробатическом миксте на Олимпиаде-2026.

21 февраля на Олимпийских играх фристайлисты разыграли медали в акробатике в миксте. Победу одержала сборная США. Олимпиада-2026 Ливиньо, Италия Фристайл Акробатика, микст 1. США (Кайла Кюн, Коннор Карран, Кристофер Лиллис) – 325,35 2. Швейцария (Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) – 296,91 3. Китай (Сюй Мэнтао, Ван Синьди, Ли Тяньма) – 279,68 4. Австралия (Эбби Уиллкокс, Даниель Скотт, Рейлли Флэнаган) – 256,04