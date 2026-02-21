⚡️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев – 5-й в классическом масс-старте на 50 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й, Иверсен – 3-й

Коростелев занял 5-е место в масс-старте на 50 км на Олимпиаде.

21 февраля на Олимпиаде-2026 прошел мужской классический марафон на 50 км. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 5-е место. Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д'Ампеццо, Италия Лыжные гонки Мужчины Масс-старт, 50 км, классический стиль 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:07,07 2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 17,5 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 46,2 4. Тео Шели (Франция) – 2.37,4 5. Савелий Коростелев (Россия) – 3.16,0 6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.36,4 7. Арси Руусканен (Финляндия) – 3.43,9 8. Виктор Ловера (Франция) – 4.22,8 9. Густав Берглунд (Швеция) – 5.13,7 10. Флориан Нотц (Германия) – 6.29,2 11. Антуан Сир (Канада) – 6.53,0 12. Доминик Буры (Польша) – 6.54,9 13. Гас Шумахер (США) – 7.26,8