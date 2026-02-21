  • Спортс
1971

⚡️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев – 5-й в классическом масс-старте на 50 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й, Иверсен – 3-й

Коростелев занял 5-е место в масс-старте на 50 км на Олимпиаде.

21 февраля на Олимпиаде-2026 прошел мужской классический марафон на 50 км. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 5-е место. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:07,07

2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 17,5

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 46,2

4. Тео Шели (Франция) – 2.37,4

5. Савелий Коростелев (Россия) – 3.16,0

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.36,4

7. Арси Руусканен (Финляндия) – 3.43,9

8. Виктор Ловера (Франция) – 4.22,8

9. Густав Берглунд (Швеция) – 5.13,7 

10. Флориан Нотц (Германия) – 6.29,2

11. Антуан Сир (Канада) – 6.53,0

12. Доминик Буры (Польша) – 6.54,9

13. Гас Шумахер (США) – 7.26,8

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
марафон
Ну что, Савелий. Шутки закончились, наступает час Икс. Любимая классика, любимый масс-старт. Более подходящей для тебя гонки на главных стартах просто не существует. В молодом возрасте на этой дистанции твои выдающиеся предшественники Сергей Александрович (серебро ЧМ2017) и Александр Александрович (серебро ОИ2018) себя показали великолепно. Если хочешь стать с ними в один ряд, самое время сделать первый шаг для этого. Дерзай, а мы уж за тебя поболеем.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Ну что, Савелий. Шутки закончились, наступает час Икс. Любимая классика, любимый масс-старт. Более подходящей для тебя гонки на главных стартах просто не существует. В молодом возрасте на этой дистанции твои выдающиеся предшественники Сергей Александрович (серебро ЧМ2017) и Александр Александрович (серебро ОИ2018) себя показали великолепно. Если хочешь стать с ними в один ряд, самое время сделать первый шаг для этого. Дерзай, а мы уж за тебя поболеем.
Этот час икс может превратиться в три икса
Ответ Delightful
Этот час икс может превратиться в три икса
Если выиграет может стационарно петрушить её, хотя сомневаюсь что это прям мотивация для него
Кто бы что ни говорил, но Савелий молодец.
Ответ Александр Скворцов
Кто бы что ни говорил, но Савелий молодец.
Это и говорят.
Как бы ни было , Коростелев прописался в мировую лыжную семью. Не статист.
Ответ Cashnet
Как бы ни было , Коростелев прописался в мировую лыжную семью. Не статист.
Но уж очень токсичная эта семья. Надо просто приезжать, брать свое и уезжать из такой семьи
Ответ EgorArefev
Но уж очень токсичная эта семья. Надо просто приезжать, брать свое и уезжать из такой семьи
А что токсичного?
Очень горжусь Савелием! Что бы ни произошло дальше
Вопросов больше нет как бы. Ну одна конкретная сборная на одних конкретных лыжах везет две минуты всем остальным сборным на двух парах. Это все, конечно, природный талант и уникальная техника прохождения спусков
Ответ Temches
Вопросов больше нет как бы. Ну одна конкретная сборная на одних конкретных лыжах везет две минуты всем остальным сборным на двух парах. Это все, конечно, природный талант и уникальная техника прохождения спусков
Две только нашему, остальным почти три и до бесконечности!
Ответ Temches
Вопросов больше нет как бы. Ну одна конкретная сборная на одних конкретных лыжах везет две минуты всем остальным сборным на двух парах. Это все, конечно, природный талант и уникальная техника прохождения спусков
Вы вчера видели, как одна конкретная сборная в ветер у одного конкретного тренера всё попадала,а другие нет?
Нужно 4 место, через 50 лет норгов поймают и Савелий может чемпионом стать)
Ответ Любитель побеждать
Нужно 4 место, через 50 лет норгов поймают и Савелий может чемпионом стать)
Дмитрий Васильев в комменты зашёл
Ответ Любитель побеждать
Нужно 4 место, через 50 лет норгов поймают и Савелий может чемпионом стать)
Ну это надо ждать, когда поменяется политическая обстановка, и из Норвегии не сбежит норвежский Родченков
В общем, в 22 года 2 деревяшки на ОИ в условиях без команды и с усеченным сервисом - это отличный результат. В следующем сезоне Савелий еще должен прибавить и на ЧМ брать медали
Ответ Alex1893
В общем, в 22 года 2 деревяшки на ОИ в условиях без команды и с усеченным сервисом - это отличный результат. В следующем сезоне Савелий еще должен прибавить и на ЧМ брать медали
Уверена, на ЧМ в следующем году будут медали, Сава - талант
Ответ Alex1893
В общем, в 22 года 2 деревяшки на ОИ в условиях без команды и с усеченным сервисом - это отличный результат. В следующем сезоне Савелий еще должен прибавить и на ЧМ брать медали
Если допустят
Что-то там изобрели норги с лыжами. Давно были подозрения, но сейчас уже сомнений как-будто нет)
Олимпиада-2030 будет Олимпиадой Савелия. Потенциал у него огромный
Ответ Bartez1986
Олимпиада-2030 будет Олимпиадой Савелия. Потенциал у него огромный
Сейчас надо хотя бы докатать сезон. И дальше проверять себя на КМ/ЧМ
Ответ Bartez1986
Олимпиада-2030 будет Олимпиадой Савелия. Потенциал у него огромный
Если , все в этом если . Загадывать ничего не нужно
Ну нибуду ничего говорить и загадывать. Желаю Савелию не промахнуться с лыжами и не упасть, а дальше как пойдет
