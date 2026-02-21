⚡️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев – 5-й в классическом масс-старте на 50 км, Клэбо победил, Нюэнгет – 2-й, Иверсен – 3-й
21 февраля на Олимпиаде-2026 прошел мужской классический марафон на 50 км. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 5-е место. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Мужчины
Масс-старт, 50 км, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:07,07
2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 17,5
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 46,2
4. Тео Шели (Франция) – 2.37,4
5. Савелий Коростелев (Россия) – 3.16,0
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.36,4
7. Арси Руусканен (Финляндия) – 3.43,9
8. Виктор Ловера (Франция) – 4.22,8
9. Густав Берглунд (Швеция) – 5.13,7
10. Флориан Нотц (Германия) – 6.29,2
11. Антуан Сир (Канада) – 6.53,0
12. Доминик Буры (Польша) – 6.54,9
13. Гас Шумахер (США) – 7.26,8
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026