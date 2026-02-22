  • Спортс
  • Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале, Мишлон взяла золото в биатлоне
30

Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале, Мишлон взяла золото в биатлоне

21 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли 11 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

21 февраля, суббота

Фристайл

Акробатика, микст

1. США

2. Швейцария

3. Китай

Ски-кросс, мужчины

1. Симоне Деромедис (Италия)

2. Федерико Томазони (Италия)

3. Алекс Фива (Швейцария)

Хафпайп, женщины – соревнования перенесены.

Лыжные гонки

Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия)

3. Эмиль Иверсен (Норвегия)...

5. Савелий Коростелев (Россия)

Ски-альпинизм

Смешанная эстафета

1. Франция

2. Швейцария

3. Испания

Керлинг

Женщины

3. Канада

Мужчины

1. Канада

2. Великобритания

Биатлон

Масс-старт, женщины

1. Осеан Мишлон (Франция)

2. Жюлия Симон (Франция)

3. Тереза Воборникова (Чехия)

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды)

2. Виктор Торуп (Дания)

3. Андреа Джованнини (Италия)

Масс-старт, женщины

1. Марейке Груневауд (Нидерланды)

2. Ивани Блондин (Канада)

3. Миа Манганелло (США)

Анастасия Семенова (Россия) выбыла в полуфинале

Хоккей

Мужчины

3. Финляндия

Бобслей

Двойки, женщины

1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия)

2. Лиза Буквиц – Нееле Шутен (Германия)

3. Кейли Армбрустер-Хамфрис – Джасмин Джонс (США)

30 комментариев
Программа Игр подходит к концу, осталось всего два дня. Грустно.

Стартуем с марафонцами, 50 км классикой. Интересных забегов в масс-стартах за прошедшие десятилетия можно пересчитать по пальцам. В основном группа становится за норвежцами и пытается удержать их темп. Редкие успешные побеги из пелотона становятся классикой и обсуждаются годами. У Савелия снова неплохой шанс на место в десятке. Но все ждут исторического события: Йоханнес Клэбо может забрать всё золото этих Игр, 6 из 6! И я, признаюсь, желаю ему добиться этого невероятного результата. Просто потому что на моём веку ни у кого точно не будет такого шанса. Конькобежный мир до сих пор восторгается достижением Эрика Хайдена в 1980. Он забрал тогда 5 из 5, и никто не смог повторить его результат за почти 50 лет.

Кстати о коньках. Сегодня завершается программа на ледовом овале. Пройдут полуфиналы и финалы в масс-стартах у мужчин и женщин. Тут всё очень просто, едут все толпой, кто приехал первым, тот и чемпион. Случаются отрывы, но обычно всё решается на финишной ленточке. Любопытно, что спортсменам придётся пробежать по две дистанции в один день, это внесёт долю хаоса. Джордан Столц попробует забрать своё третье золото, но мне что-то не очень верится.

Заканчивают свою программу и биатлонистки. Традиционно, никаких прогнозов на масс-старт (сегодня день масс-стартов) давать не буду. Моя любимица, Лу Жанмонно, явно недобрала побед на итальянских Играх, пожелаю ей удачи.

Днём в ски-альпинизме пройдёт смешная смешанная эстафета. А вечером состоится финал в кёрлинге, канадцы выйдут против Великобритании. Мне нравится этот неторопливый вид спорта.
Ответ radio_weiss
Что за массстарт, кто там пляшет, тоже голландцы?
Ответ Cube Litening C:68X
Что за массстарт, кто там пляшет, тоже голландцы?
Да, но там ещё итальянцы, Йилек, Свингс и ну вот Столц. А у женщин Нидерланды, Италия, Канада и Виклунд
Молодец Савелий хорошо выступил на первых своих ОИ !
Ответ Огюст
Молодец Савелий хорошо выступил на первых своих ОИ !
Надеюсь это сарказм?
С удовольствием посмотрел ски-альпинизм. Да, весьма специфично, но это хотя бы соревнование на скорость, без оценок и судейства ))
Кстати, Савелий из наших, после Филиппова показал второй и третий результат: 4 и 5 место. Он кроме фигуристов по-моему самый молодой наш спортсмен. Все еще будет! Молодец!
Ответ Таня Животова
Кстати, Савелий из наших, после Филиппова показал второй и третий результат: 4 и 5 место. Он кроме фигуристов по-моему самый молодой наш спортсмен. Все еще будет! Молодец!
Из топ-5 лыжников марафона он самый молодой, все кто выше его всем уже за 30 лет, а ему всего 23
Ответ Михаил Блинов
Из топ-5 лыжников марафона он самый молодой, все кто выше его всем уже за 30 лет, а ему всего 23
Клэбо 29
Как человеку, знающему Французский на уровне б1-б2 , и жившему пару лет во Франции просто нереально стадно слушать вопросы и уровень подготовки журналистки с Окко (Зеленко или как ее там). Она еще и МГУ закончила, лол (видно уровень вуза).
Как можно таким образом брать интервью у фрацузского спортсмена ??? Ты приехала на ОЛИМПИАДУ работать. "Кескё кескё...вузаве ганье. Кескё ву пенсе. " еще и не отпускает его, кеске кеске ахахахах ну и стыд. Выучи ты хотя бы 3 вопроса заранее.

Окко, вы там вроде в мскве имеете офис, плюшки , вложения какие-то. Комментаторов и журналистов нормальных у вас на пальцах одной руки можно пересчитать
Зы лыжами совсем перестал следить сами понимаете когда. Коростелев в России как марафоны бегал? Шансы есть?
Ребята! Покажите всё на что способны! Успехов, верим в вашу победу!
Швейцария всё же вышла в финал курлинга у девушек.. пожелаю им удачи....😯👌
Почему про керлинг не меняете данные? Матч уже завершён.
Рекомендуем