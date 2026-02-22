Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале, Мишлон взяла золото в биатлоне
21 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли 11 комплектов медалей.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
21 февраля, суббота
Фристайл
Акробатика, микст
1. США
2. Швейцария
3. Китай
Ски-кросс, мужчины
1. Симоне Деромедис (Италия)
2. Федерико Томазони (Италия)
3. Алекс Фива (Швейцария)
Хафпайп, женщины – соревнования перенесены.
Лыжные гонки
Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия)
3. Эмиль Иверсен (Норвегия)...
5. Савелий Коростелев (Россия)
Ски-альпинизм
Смешанная эстафета
1. Франция
2. Швейцария
3. Испания
Керлинг
Женщины
3. Канада
Мужчины
1. Канада
2. Великобритания
Биатлон
Масс-старт, женщины
1. Осеан Мишлон (Франция)
2. Жюлия Симон (Франция)
3. Тереза Воборникова (Чехия)
Конькобежный спорт
Масс-старт, мужчины
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды)
2. Виктор Торуп (Дания)
3. Андреа Джованнини (Италия)
Масс-старт, женщины
1. Марейке Груневауд (Нидерланды)
2. Ивани Блондин (Канада)
3. Миа Манганелло (США)
Анастасия Семенова (Россия) выбыла в полуфинале
Хоккей
Мужчины
3. Финляндия
Бобслей
Двойки, женщины
1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия)
2. Лиза Буквиц – Нееле Шутен (Германия)
3. Кейли Армбрустер-Хамфрис – Джасмин Джонс (США)
Стартуем с марафонцами, 50 км классикой. Интересных забегов в масс-стартах за прошедшие десятилетия можно пересчитать по пальцам. В основном группа становится за норвежцами и пытается удержать их темп. Редкие успешные побеги из пелотона становятся классикой и обсуждаются годами. У Савелия снова неплохой шанс на место в десятке. Но все ждут исторического события: Йоханнес Клэбо может забрать всё золото этих Игр, 6 из 6! И я, признаюсь, желаю ему добиться этого невероятного результата. Просто потому что на моём веку ни у кого точно не будет такого шанса. Конькобежный мир до сих пор восторгается достижением Эрика Хайдена в 1980. Он забрал тогда 5 из 5, и никто не смог повторить его результат за почти 50 лет.
Кстати о коньках. Сегодня завершается программа на ледовом овале. Пройдут полуфиналы и финалы в масс-стартах у мужчин и женщин. Тут всё очень просто, едут все толпой, кто приехал первым, тот и чемпион. Случаются отрывы, но обычно всё решается на финишной ленточке. Любопытно, что спортсменам придётся пробежать по две дистанции в один день, это внесёт долю хаоса. Джордан Столц попробует забрать своё третье золото, но мне что-то не очень верится.
Заканчивают свою программу и биатлонистки. Традиционно, никаких прогнозов на масс-старт (сегодня день масс-стартов) давать не буду. Моя любимица, Лу Жанмонно, явно недобрала побед на итальянских Играх, пожелаю ей удачи.
Днём в ски-альпинизме пройдёт смешная смешанная эстафета. А вечером состоится финал в кёрлинге, канадцы выйдут против Великобритании. Мне нравится этот неторопливый вид спорта.
Как можно таким образом брать интервью у фрацузского спортсмена ??? Ты приехала на ОЛИМПИАДУ работать. "Кескё кескё...вузаве ганье. Кескё ву пенсе. " еще и не отпускает его, кеске кеске ахахахах ну и стыд. Выучи ты хотя бы 3 вопроса заранее.
Окко, вы там вроде в мскве имеете офис, плюшки , вложения какие-то. Комментаторов и журналистов нормальных у вас на пальцах одной руки можно пересчитать