Глава РУСАДА Логинова о статье The New York Times: «Планирую жестко реагировать на публикации клеветнического характера – с материальными исками к изданию»

Глава РУСАДА о публикации New York Times: буду жестко реагировать на клевету.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что будет жестко реагировать в правовом поле на публикации, где говорится о ее якобы имеющейся причастности к сокрытию допинга.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) получило неофициальные сведения о причастности действующей главы РУСАДА к сокрытию результатов допинг-тестов в 2014 году.

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть «жареные факты», видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в NY Times сокращения, журналисты гоняются за такими фейковыми инфоповодами.

В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования.

Все факты моей деятельности в период подготовки и проведения Игр-2014 в Сочи известны представителям WADA, другим привлекавшимся к работе на Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран. Эти факты никогда и ни при каких условиях не вызывали никаких подозрений.

Я рассматриваю возможность жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера. В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, я намерена действовать», – сказала глава РУСАДА.

Логинова заявила, что уже подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить ей якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства ее причастности к допинговым махинациям либо опровергнуть публикацию.

«В противном случае, еще раз повторюсь, я планирую жестко реагировать в правовом поле с соответствующими материальными исками не только к изданию, но и к его владельцам.

Видимо, даже спустя 12 лет после окончания Олимпиады в Сочи нечистоплотность и желание сделать минутные сенсации превалируют над здравым смыслом в американском издании «Нью-Йорк таймс». Впрочем, по всей видимости, это уже сложенная годами практика деградирующей газеты.

На нашу горячую линию РУСАДА тоже пишут всякую чушь, в том числе не только про российских спортсменов. Например, про использование магии для улучшения спортивных результатов. Мы, так же как и WADA, проводим предварительную проверку по этим бредовым обращениям, но не передаем это в СМИ.

Что касается меня, то я на протяжении пяти лет на должности руководителя агентства несколько раз сталкивалась с оговорами и сплетнями. Как говорится, белая лилия в мутном болоте остается белой и чистой», – добавила Логинова.