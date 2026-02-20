  • Спортс
  • Глава РУСАДА Логинова о статье The New York Times: «Планирую жестко реагировать на публикации клеветнического характера – с материальными исками к изданию»
Глава РУСАДА Логинова о статье The New York Times: «Планирую жестко реагировать на публикации клеветнического характера – с материальными исками к изданию»

Глава РУСАДА о публикации New York Times: буду жестко реагировать на клевету.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что будет жестко реагировать в правовом поле на публикации, где говорится о ее якобы имеющейся причастности к сокрытию допинга. 

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о причастности действующей главы РУСАДА к сокрытию результатов допинг-тестов в 2014 году.

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть «жареные факты», видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в NY Times сокращения, журналисты гоняются за такими фейковыми инфоповодами.

В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования.

Все факты моей деятельности в период подготовки и проведения Игр-2014 в Сочи известны представителям WADA, другим привлекавшимся к работе на Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран. Эти факты никогда и ни при каких условиях не вызывали никаких подозрений.

Я рассматриваю возможность жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера. В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, я намерена действовать», – сказала глава РУСАДА.

Логинова заявила, что уже подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить ей якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства ее причастности к допинговым махинациям либо опровергнуть публикацию.

«В противном случае, еще раз повторюсь, я планирую жестко реагировать в правовом поле с соответствующими материальными исками не только к изданию, но и к его владельцам.

Видимо, даже спустя 12 лет после окончания Олимпиады в Сочи нечистоплотность и желание сделать минутные сенсации превалируют над здравым смыслом в американском издании «Нью-Йорк таймс». Впрочем, по всей видимости, это уже сложенная годами практика деградирующей газеты.

На нашу горячую линию РУСАДА тоже пишут всякую чушь, в том числе не только про российских спортсменов. Например, про использование магии для улучшения спортивных результатов. Мы, так же как и WADA, проводим предварительную проверку по этим бредовым обращениям, но не передаем это в СМИ.

Что касается меня, то я на протяжении пяти лет на должности руководителя агентства несколько раз сталкивалась с оговорами и сплетнями. Как говорится, белая лилия в мутном болоте остается белой и чистой», – добавила Логинова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Директора РУСАДА назначают власти - ОКР и министерство спорта.
Какова вероятность, что туда назначат принципиального человека, не готового что-то скрывать по указанию сверху?
Ответ Lanc
Директора РУСАДА назначают власти - ОКР и министерство спорта. Какова вероятность, что туда назначат принципиального человека, не готового что-то скрывать по указанию сверху?
Как РУСАДА может что-то скрывать если пробы тестируют за рубежом?
Ответ Бартоломью Робертс
Как РУСАДА может что-то скрывать если пробы тестируют за рубежом?
Отбор проб проводит РУСАДА.
Глупо нанимать главой антидопингового агентства человека, который не умеет профессионально скрывать допинг)))
"Логинова заявила, что уже подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить ей якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства ее причастности к допинговым махинациям либо опровергнуть публикацию."

А в статье ничего не сказано про "якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства". Там сказано что в ВАДА поступил донос от информатора и что издание не может подтвердить содержащиеся в нём обвинения.
The claims about the Russian agency could not be independently verified by The Times.
Ответ NecoArc
"Логинова заявила, что уже подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить ей якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства ее причастности к допинговым махинациям либо опровергнуть публикацию." А в статье ничего не сказано про "якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства". Там сказано что в ВАДА поступил донос от информатора и что издание не может подтвердить содержащиеся в нём обвинения. The claims about the Russian agency could not be independently verified by The Times.
А то что эта газета является с этой информацией триггером для дальнейшей раскрутки прошлых дел, не представив доказательств,
а главное выставить виновное якобы лицо, чтобы у некоторых лиц укоренилось
мнение об этой личности, т.е. виновна. Маленький такой вбросик, типа ничего личного, только то, что стало известно, чтобы у некоторых осадочек остался
Ответ NecoArc
"Логинова заявила, что уже подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить ей якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства ее причастности к допинговым махинациям либо опровергнуть публикацию." А в статье ничего не сказано про "якобы имеющиеся в распоряжении издания доказательства". Там сказано что в ВАДА поступил донос от информатора и что издание не может подтвердить содержащиеся в нём обвинения. The claims about the Russian agency could not be independently verified by The Times.
Вот какого черта спрашивается тогда публиковать это, если у них нет данных проверить информацию источника
в Басманный. тот врач Валиевой же выиграл 1 рубль у немецкого журналиста
Срочно оштрафовать нью Йорк Таймс на миллиард и арестовать все активы!
Интересно будет почитать, если NYT доказательства предоставит
Ответ mbauer
Интересно будет почитать, если NYT доказательства предоставит
Не предоставит, у них их никогда не бывает.
Ответ mbauer
Интересно будет почитать, если NYT доказательства предоставит
За последние 4 года не стало понятно, что все эти транспарентные СМИ - это просто желтая пресса высокого уровня.
Заявление в Басманный суд, пусть выдаст решение о закрытии этой желтой газеты.
А монет хватит хотя бы на бумажку куда иск накатать?)
Короче так..
доказательств у нас нет, но мы со слов одного левого персонажа обвиняем этого руководителя.
клоуны🤡
Если одна бабка сказала, это еще не значит, что в СМИ это надо печатать и утверждать, что истина.
