  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Павел Рожков: «С 2016 года паралимпийское движение России сталкивается с провокациями. Сейчас для нас главное – создать хорошие условия для спортсменов»
1

Павел Рожков: «С 2016 года паралимпийское движение России сталкивается с провокациями. Сейчас для нас главное – создать хорошие условия для спортсменов»

Рожков: уже 10 лет российские паралимпийцы сталкиваются с провокациями.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал провокациями призывы бойкотировать Паралимпиаду в Италии из-за снятия ограничений с российских и белорусских спортсменов. 

«С 2016 года паралимпийское движение России находится под различными санкциями и сталкивается с провокациями. Команда была в полном составе отстранена от летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а в 2022 году мы были вынуждены уехать с зимних Паралимпийских игр в Пекине.

Спортсмены уже приступили к тренировкам, но буквально за сутки до церемонии открытия российские паралимпийцы были отстранены от участия в соревнованиях. За это время мы привыкли к многочисленным провокациям со стороны недоброжелателей, и на те публикации и провокации, которые сейчас звучат от европейских стран, мы не обращаем внимание.

Сегодня Паралимпийский комитет России – полноправный член Международного паралимпийского комитета (МПК). В сентябре 2025 года в Сеуле на генеральной ассамблее МПК нас поддержало большинство национальных паралимпийских комитетов, за полное восстановление членства проголосовал 91 делегат, против – 77 делегатов.

Сейчас для нас главное – создать хорошие условия для спортсменов, чтобы они хорошо подготовились и успешно выступили на Паралимпийских играх, подошли к ним на пике формы. Надеемся, что Игры пройдут нормально и все наши атлеты смогут показать лучший результат и выступить достойно», – отметил глава ПКР.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть россиян. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. 

Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Павел Рожков
ТАСС
МПК
ПКР
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот чего боюсь, так это того, что в последний момент МПК сачкует и мы будем выступать в нейтральном статусе, мол чтобы не нервировать политически настроенную публику триколором. Мы же помним, как в 2022 нам гарантировали участие, но отстранили за день до открытия.

Надеюсь, что мы покажем, что наличие флага России ничего решает, и в его лишении нет никакого реального спортивного смысла, а является лишь формой дискриминации.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Павел Рожков: «Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии»
19 февраля, 09:02
Павел Рожков: «Поедут ли украинские чиновники на Паралимпиаду, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться»
18 февраля, 19:39
Шесть россиян получили двусторонние приглашения на Паралимпийские игры в Милане
17 февраля, 09:38
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем