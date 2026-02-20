Павел Рожков: «С 2016 года паралимпийское движение России сталкивается с провокациями. Сейчас для нас главное – создать хорошие условия для спортсменов»

Рожков: уже 10 лет российские паралимпийцы сталкиваются с провокациями.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал провокациями призывы бойкотировать Паралимпиаду в Италии из-за снятия ограничений с российских и белорусских спортсменов.

«С 2016 года паралимпийское движение России находится под различными санкциями и сталкивается с провокациями. Команда была в полном составе отстранена от летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а в 2022 году мы были вынуждены уехать с зимних Паралимпийских игр в Пекине.

Спортсмены уже приступили к тренировкам, но буквально за сутки до церемонии открытия российские паралимпийцы были отстранены от участия в соревнованиях. За это время мы привыкли к многочисленным провокациям со стороны недоброжелателей, и на те публикации и провокации, которые сейчас звучат от европейских стран, мы не обращаем внимание.

Сегодня Паралимпийский комитет России – полноправный член Международного паралимпийского комитета (МПК). В сентябре 2025 года в Сеуле на генеральной ассамблее МПК нас поддержало большинство национальных паралимпийских комитетов, за полное восстановление членства проголосовал 91 делегат, против – 77 делегатов.

Сейчас для нас главное – создать хорошие условия для спортсменов, чтобы они хорошо подготовились и успешно выступили на Паралимпийских играх, подошли к ним на пике формы. Надеемся, что Игры пройдут нормально и все наши атлеты смогут показать лучший результат и выступить достойно», – отметил глава ПКР .

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть россиян. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.