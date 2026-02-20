Никита Филиппов: «Ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают»

Филиппов: все и так знают, из какой страны я родом.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что на Играх все знает, из какой он страны.

«Многие спрашивают, каково это – выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно, но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают.

Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал, и у меня ее должны отобрать 😬», – написал Филиппов.