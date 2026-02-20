Никита Филиппов: «Ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают»
Филиппов: все и так знают, из какой страны я родом.
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что на Играх все знает, из какой он страны.
«Многие спрашивают, каково это – выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно, но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают.
Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал, и у меня ее должны отобрать 😬», – написал Филиппов.
Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Никиты Филиппова
