Ковентри о возвращении российских спортсменов: «Сейчас никаких дискуссий на эту тему не ведется, но в будущем они состоятся»

МОК сейчас не обсуждает возвращение российских спортсменов на турниры.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК ) Кирсти Ковентри заявила, что в организации позже вернутся к обсуждению вопроса о полноценном допуске российских спортсменов к соревнованиям.

«Что касается восстановления российских спортсменов, то сейчас никаких дискуссий не ведется, сейчас мы концентрируем внимание на оставшихся днях Олимпийских игр. В будущем эти беседы состоятся, мы будем заниматься этим в установленный срок», – сказала Ковентри.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендации допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе продолжают действовать.