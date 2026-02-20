Ковентри о возвращении российских спортсменов: «Сейчас никаких дискуссий на эту тему не ведется, но в будущем они состоятся»
МОК сейчас не обсуждает возвращение российских спортсменов на турниры.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что в организации позже вернутся к обсуждению вопроса о полноценном допуске российских спортсменов к соревнованиям.
«Что касается восстановления российских спортсменов, то сейчас никаких дискуссий не ведется, сейчас мы концентрируем внимание на оставшихся днях Олимпийских игр. В будущем эти беседы состоятся, мы будем заниматься этим в установленный срок», – сказала Ковентри.
В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендации допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе продолжают действовать.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
