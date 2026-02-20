  • Спортс
24

Ковентри о возвращении российских спортсменов: «Сейчас никаких дискуссий на эту тему не ведется, но в будущем они состоятся»

МОК сейчас не обсуждает возвращение российских спортсменов на турниры.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что в организации позже вернутся к обсуждению вопроса о полноценном допуске российских спортсменов к соревнованиям. 

«Что касается восстановления российских спортсменов, то сейчас никаких дискуссий не ведется, сейчас мы концентрируем внимание на оставшихся днях Олимпийских игр. В будущем эти беседы состоятся, мы будем заниматься этим в установленный срок», – сказала Ковентри. 

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендации допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе продолжают действовать. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
24 комментария
Ну то есть, нормально, что целую страну дискриминируют в олимпийском движении, подумаешь бывает
Ответ EgorArefev
Ну то есть, нормально, что целую страну дискриминируют в олимпийском движении, подумаешь бывает
Хотя казалось бы ОИ на то и ОИ что все должны быть хотя бы технически в равных условиях но что видим мы Этери нельзя выводить Аделию . сто лет не впёрлись эти звонилки от спонсоров но сам факт что не дали нашим это тоже форма дискриминации . это же всё позорно и стыдно должно быть чиновникам МОК в первую очередь .
Ответ EgorArefev
Ну то есть, нормально, что целую страну дискриминируют в олимпийском движении, подумаешь бывает
Так а где Всемирные Игры Дружбы, на которые МОК должен был испрашивать разрешения участвовать/присутствовать, а мы бы ещё морду гордо покривили бы и не пустили? Опять стенания и страдания?
Трамп разве ещё не распорядился? Видимо заснул по дороге🤔
Ответ TandF
Трамп разве ещё не распорядился? Видимо заснул по дороге🤔
Ну она пока так и говорит ни было пока от начальства сигнала как только будет они нас хоть завтра ).
Нам не дискуссии нужны, а реальные шаги в этом направлении.
МОК не место для дискуссий (с)
Следующая Олимпиада через два года. Но пока не будет допуска к отборочным, не будет и Олимпиад.
Ответ Katerina Sunny
Следующая Олимпиада через два года. Но пока не будет допуска к отборочным, не будет и Олимпиад.
самое обидное, что, например, в футболе шанс уже упущен. Отбором на ОИ-2028 является молодежный Евро-2027, а отбор на этот Евро уже идет полным ходом.
"мы будем заниматься этим в установленный срок"
Кем установленный?
Я бы ещё и белорусских лыжников допустил. Бьёрндален на ОККО очень за них просил)
А денежки ввиде взносов не стесняются принимать.
Декттярев дал МОК срок до мая. Потом суд. С огнем шутите)
Ответ agentkuper
Декттярев дал МОК срок до мая. Потом суд. С огнем шутите)
А он год уточнил ?😄
Как только дадут сигнал сверху, да, Кирсти? А ведь вроде сама глава МОК. Ясно, понятно.
Ответ Rygeek
Как только дадут сигнал сверху, да, Кирсти? А ведь вроде сама глава МОК. Ясно, понятно.
ИМЕННО ТАК! В 2022 МОК объявил о санкциях против российских (и белорусских) спортсменов. Объявил по предложению ЮНЕСКО изолировать Россию в области науки, культуры и образования. И если ЮНЕСКО воспротивится, МОК ничего не останется, как продлить бан ОКР. А Кирсти такой же член Исполкома МОК, разве что с правом решающего голоса при равенстве "за" и "против".
Ответ La Gushka
ИМЕННО ТАК! В 2022 МОК объявил о санкциях против российских (и белорусских) спортсменов. Объявил по предложению ЮНЕСКО изолировать Россию в области науки, культуры и образования. И если ЮНЕСКО воспротивится, МОК ничего не останется, как продлить бан ОКР. А Кирсти такой же член Исполкома МОК, разве что с правом решающего голоса при равенстве "за" и "против".
Не ЮНЕСКО такие вопросы решают, они их только озвучивают. Обычный матюгальник.)
