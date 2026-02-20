  • Спортс
  Информатор обвинил главу РУСАДА Логинову в том, что она участвовала в сокрытии допинга в 2014 году (The New York Times)
163

Информатор обвинил главу РУСАДА Логинову в том, что она участвовала в сокрытии допинга в 2014 году (The New York Times)

Информатор обвинил главу РУСАДА в сокрытии допинга после Сочи-2014.

Информатор утверждает, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова участвовала в сокрытии допинга после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

Об этом сообщает The New York Times. 

«Заявление, о котором стало известно New York Times, появилось в тот момент, когда Россия стремится вернуться к участию в Олимпийских играх после более 10 лет запретов и санкций.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение сигнала, но заявило, что подтверждающих доказательств нет. Россия продолжает находиться под пристальным вниманием из-за прошлых допинговых нарушений и несоблюдения правил WADA.

Согласно заявлению информатора, утверждающего, что он обладает непосредственными сведениями о роли госпожи Логиновой, нынешний генеральный директор РУСАДА была непосредственно вовлечена в попытку сокрытия результатов допинг-тестов после зимних Игр 2014 года. 

Логинова отвергла эти обвинения, назвав их «фантазиями», и заявила, что во время Игр-2014 занималась образовательными программами.

«Я не могла быть причастна к работе антидопинговой лаборатории, а тем более влиять на сбор допинг-проб и их последующие проверки», — говорится в ее ответе по электронной почте.

В WADA сегодня подтвердили, что агентство получило сигнал от «известного источника, который выдвинул новое и серьезное обвинение». Агентство передало информацию в свой отдел разведки и расследований для проверки этого заявления.

Официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд заявил, что руководство агентства не располагает подробностями о статусе расследования. Он добавил, что первоначально заявление было сделано без подтверждающих доказательств, и они не были предоставлены.  

Если обвинения в адрес госпожи Логиновой подтвердятся, это будет означать, что Россия передала бразды правления своим антидопинговым органом лицу, которое было причастно к осуществлению одной из самых изощренных допинговых схем в истории», – говорится в статье The New York Times. 

Вероника Логинова заняла пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в декабре 2021 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
«Заявление, о котором стало известно New York Times, появилось в тот момент, когда Россия стремится вернуться к участию в Олимпийских играх после более 10 лет запретов и санкций».

😂 какое удивительное совпадение.
Ответ Yasenka
«Заявление, о котором стало известно New York Times, появилось в тот момент, когда Россия стремится вернуться к участию в Олимпийских играх после более 10 лет запретов и санкций». 😂 какое удивительное совпадение.
И по прошествии 12 лет,у информатора появились неоспоримые докозателтства
Ответ beltravel71
И по прошествии 12 лет,у информатора появились неоспоримые докозателтства
У них так принято, что спустя 20 лет женщина вдруг вспоминает, что известный продюсер её оказывается лапал
Да, вы своим Эпштейном займитесь, расследователи! Один извращенец на другом сидит и еще смеют свои рты открывать!
Ответ [ADO]
Да, вы своим Эпштейном займитесь, расследователи! Один извращенец на другом сидит и еще смеют свои рты открывать!
Вы не понимаете, это другое!
Ответ Абзац
Вы не понимаете, это другое!
100%
ну началось в колхозе утро... что только не сделают, чтобы нас до международных стартов не допускать! сведения есть - доказательств нет! Может сначала доказательную базу собрать - а уже потом новость делать...
Ответ Наталья Карлова
ну началось в колхозе утро... что только не сделают, чтобы нас до международных стартов не допускать! сведения есть - доказательств нет! Может сначала доказательную базу собрать - а уже потом новость делать...
Какие еще доказательства? Джентльменам верят на слово.
На худой конец, хайли-лайкли никто не отменял.
Ответ Абзац
Какие еще доказательства? Джентльменам верят на слово. На худой конец, хайли-лайкли никто не отменял.
Да вот! Мужчин вокруг не осталось! Куда не плюнь - одни джентльмены!
Если обвинения в адрес госпожи Логиновой подтвердятся, это будет означать, что Россия передала бразды правления своим антидопинговым органом лицу, которое было причастно к осуществлению одной из самых изощренных допинговых схем в истории», – говорится в статье The New York Times.

Самые изощренные допинг-схемы у тех стран, которые не попадаются, которых не отстраняют. Одна из этих стран имеет два десятка золотых медалей сейчас на зимних играх
Ответ EgorArefev
Если обвинения в адрес госпожи Логиновой подтвердятся, это будет означать, что Россия передала бразды правления своим антидопинговым органом лицу, которое было причастно к осуществлению одной из самых изощренных допинговых схем в истории», – говорится в статье The New York Times. Самые изощренные допинг-схемы у тех стран, которые не попадаются, которых не отстраняют. Одна из этих стран имеет два десятка золотых медалей сейчас на зимних играх
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Вопрос. А почему вдруг братья Бё закончили карьеру перед Олимпиадой?
Какая своевременная информация!
Как раз к завершению женских соревнований, думали Петросян возьмет медаль.
Очень очень сильно напоминает своевременное появление зависшей пробы Валиевой.
Бывают же такие неоднократные совпадения!
Ответ Арктический Лед
Какая своевременная информация! Как раз к завершению женских соревнований, думали Петросян возьмет медаль. Очень очень сильно напоминает своевременное появление зависшей пробы Валиевой. Бывают же такие неоднократные совпадения!
А зачем придумывать что-то новое, если схема работает? И у тебя все инстанции и суды в кулаке?
Ответ Арктический Лед
Какая своевременная информация! Как раз к завершению женских соревнований, думали Петросян возьмет медаль. Очень очень сильно напоминает своевременное появление зависшей пробы Валиевой. Бывают же такие неоднократные совпадения!
Каждый раз, когда мы думаем, что сможем выиграть у казино.......
Господи, на кой нам это всё надо 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Это при том, что джентельмен Адамс говорил, что огромное количество спортсменов США вообще не проходят допинг-тесты. Через одного СДВГшники на амфи..нах. Ну просто чистые, святые и непорочные.
Ответ Анастасия_1116885232
Господи, на кой нам это всё надо 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Это при том, что джентельмен Адамс говорил, что огромное количество спортсменов США вообще не проходят допинг-тесты. Через одного СДВГшники на амфи..нах. Ну просто чистые, святые и непорочные.
Мне вспоминается, что сборную США по баскетболу из НБА вообще не проверяют на допинг на Олимпиаде, потому что это ключевое условия от НБА для разрешения игрокам участвовать там.
Ответ EgorArefev
Мне вспоминается, что сборную США по баскетболу из НБА вообще не проверяют на допинг на Олимпиаде, потому что это ключевое условия от НБА для разрешения игрокам участвовать там.
По-моему НХЛовцев тоже не проверяют.
Мне просто вспоминается, когда в 2017 году комиссия Освальда принялась сочинцев за всё подряд лишать медалей. За царапины и даже их отсутствие. А потом мы подали иск в CAS и 90% тех медалей вернули. Но МОК уже принял решение, что мы едем в Корею в нейтральном статусе, и пересматривать отказался.

Они за это извинились, за этот непрофессионализм, за нейтральный флаг? Нет, ничего.
Ответ EgorArefev
Мне просто вспоминается, когда в 2017 году комиссия Освальда принялась сочинцев за всё подряд лишать медалей. За царапины и даже их отсутствие. А потом мы подали иск в CAS и 90% тех медалей вернули. Но МОК уже принял решение, что мы едем в Корею в нейтральном статусе, и пересматривать отказался. Они за это извинились, за этот непрофессионализм, за нейтральный флаг? Нет, ничего.
Комментарий скрыт
Ответ Z@TBop
Комментарий скрыт
"И главное, ОКР и Минспорта согласились с комиссией, что допинг был, так что не туда набрасываете", -ага, сделаем вид, что со стороны МОК не было издевательского требования для восстановления Олимпийского комитета России в правах публично признаться в допинговых нарушениях.
Я почему-то не удивлен, что это случилось именно в момент на кануне сессии МОК перед закрытием игр, на котором мог быть поставлен вопрос о восстановлении российского спорта в правах
А нам все рассказывают, что нас из-за сво не допускают. Сво просто прекрасный повод, все делали, чтобы убрать нас еще до сво
Ответ fada
А нам все рассказывают, что нас из-за сво не допускают. Сво просто прекрасный повод, все делали, чтобы убрать нас еще до сво
Потому что сначала нас выталкивали из мирового спорта за допинг. Потом началось СВО, они сбросили маски и тупо отстранили. Теперь градус политического неприятия России в спорте спадает, время идет, и как будто аргумент про СВО и угрозы бойкотов не канает. Вот и возвращают аргумент про допинг, почему мы не должны участвовать.
Ответ fada
А нам все рассказывают, что нас из-за сво не допускают. Сво просто прекрасный повод, все делали, чтобы убрать нас еще до сво
А белорусов тогда за что?
Они будут находить всё новые и новые "улики" и причины для дальнейшего отстранения
