Информатор обвинил главу РУСАДА Логинову в том, что она участвовала в сокрытии допинга в 2014 году (The New York Times)
Информатор утверждает, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова участвовала в сокрытии допинга после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Об этом сообщает The New York Times.
«Заявление, о котором стало известно New York Times, появилось в тот момент, когда Россия стремится вернуться к участию в Олимпийских играх после более 10 лет запретов и санкций.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение сигнала, но заявило, что подтверждающих доказательств нет. Россия продолжает находиться под пристальным вниманием из-за прошлых допинговых нарушений и несоблюдения правил WADA.
Согласно заявлению информатора, утверждающего, что он обладает непосредственными сведениями о роли госпожи Логиновой, нынешний генеральный директор РУСАДА была непосредственно вовлечена в попытку сокрытия результатов допинг-тестов после зимних Игр 2014 года.
Логинова отвергла эти обвинения, назвав их «фантазиями», и заявила, что во время Игр-2014 занималась образовательными программами.
«Я не могла быть причастна к работе антидопинговой лаборатории, а тем более влиять на сбор допинг-проб и их последующие проверки», — говорится в ее ответе по электронной почте.
В WADA сегодня подтвердили, что агентство получило сигнал от «известного источника, который выдвинул новое и серьезное обвинение». Агентство передало информацию в свой отдел разведки и расследований для проверки этого заявления.
Официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд заявил, что руководство агентства не располагает подробностями о статусе расследования. Он добавил, что первоначально заявление было сделано без подтверждающих доказательств, и они не были предоставлены.
Если обвинения в адрес госпожи Логиновой подтвердятся, это будет означать, что Россия передала бразды правления своим антидопинговым органом лицу, которое было причастно к осуществлению одной из самых изощренных допинговых схем в истории», – говорится в статье The New York Times.
Вероника Логинова заняла пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в декабре 2021 года.
