Яна Чурикова прокомментирует на Okko церемонию закрытия Олимпиады-2026

Чурикова прокомментирует церемонию закрытия зимней Олимпиады-2026.

Телеведущая и журналистка Яна Чурикова прокомментирует на Okko церемонию закрытия Олимпийских игр-2026 в Италии.

Чурикова будет работать вместе с Владимиром Стогниенко и Отаром Мамучашвили.

Церемония закрытия Игр-2026 пройдет 22 февраля. Начало – в 22.30 по московскому времени. Сообщалось, что в ней примут участие российские спортсмены.