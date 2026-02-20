Яна Чурикова прокомментирует на Okko церемонию закрытия Олимпиады-2026
Чурикова прокомментирует церемонию закрытия зимней Олимпиады-2026.
Телеведущая и журналистка Яна Чурикова прокомментирует на Okko церемонию закрытия Олимпийских игр-2026 в Италии.
Чурикова будет работать вместе с Владимиром Стогниенко и Отаром Мамучашвили.
Церемония закрытия Игр-2026 пройдет 22 февраля. Начало – в 22.30 по московскому времени. Сообщалось, что в ней примут участие российские спортсмены.
Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Своеобразное «Евровидение» 😁
Да уж, дальше некуда
Круто ты попал на ТиВи...
Отарик это который предлагал Италии дать флаг Синнеру?
да, который велоспорт по 4 часа комментирует
Уж лучше СК
На церемонии закрытия фабрика звезд будет что ли?
Короче Олимпийский игры в России это Фабрика звезд.
Хорошо, что на окко интершум включить можно.
А почему не Лина Федорова?
