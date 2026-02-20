  • Спортс
  • Филиппов о том, что российским спортсменам не подарили спонсорские смартфоны: «Не страшно. Главное, что на гонку допустили»
Филиппов о том, что российским спортсменам не подарили спонсорские смартфоны: «Не страшно. Главное, что на гонку допустили»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов высказался о том, что россиянам не подарили спонсорские смартфоны.

– Что за Саня проиграл спор и теперь должен тебе айфон?

– Саня Антонов. Из сборной. Мы с ним часто спорим, я вообще азартный. Иногда чересчур. Начинали с манго и сока, а теперь вот до айфона дошли.

– В чем суть спора?

– В медали. Он сказал, что если я возьму ее – ему будет приятно мне подарить телефон.

– Будет актуально. На Олимпиаде «Самсунги» нашей сборной не достались.

– Ну и ладно. Погоды мне эта раскладушка бы не сделала. Ну, не дали телефон – и не страшно. Главное, что на гонку допустили. И за это спасибо! – сказал Филиппов.

«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся». Интервью призера Игр Никиты Филиппова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoНикита Филиппов
сборная России (ски-альпинизм)
logoОлимпиада-2026
ски-альпинизм
logoОлимпийская сборная России
