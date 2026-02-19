Минспорт РФ о Филиппове: «Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в новой дисциплине – по-настоящему легендарно!»

Минспорт РФ о серебре Филиппова: Никита, мы тобой гордимся.

В Министерстве спорта РФ отреагировали на серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026.

«Историческая медаль в ски-альпинизме!

Никита Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр-2026!

Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине – по-настоящему легендарно!

Никита, мы тобой гордимся!» – говорится в сообщении пресс-службы организации.