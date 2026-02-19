  • Спортс
Минспорт РФ о Филиппове: «Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в новой дисциплине – по-настоящему легендарно!»

Минспорт РФ о серебре Филиппова: Никита, мы тобой гордимся.

В Министерстве спорта РФ отреагировали на серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026.

«Историческая медаль в ски-альпинизме!

Никита Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр-2026!

Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине – по-настоящему легендарно!

Никита, мы тобой гордимся!» – говорится в сообщении пресс-службы организации.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Минспорта РФ
Там испанцу (не помню какому из двух) вроде 31 год, у Филиппова еще шансы на чемпионство есть в будущем, ему 23))
Тут написано, что это был спринт. А будет дистанция подлиннее? Может, там?
Вряд ли, Никита именно спринтер
Россия обошла 70 стран в медальном зачёте Олимпиады-2026 благодаря серебру Филиппова
!!!!!
Вот это и называется рывок
Все таки классно смотреть соревнования, где наш Никита борется за победу и завоевывает серебряную медаль! Голос сорвала, но чувство радости непередаваемое!
Напомнило историю Николая Олюнина и его серебро в ски-кроссе. Тоже тогда никто не знал и не ждал. Ну почти.
В этом году в спринте провели 3 этапа КМ (в Андорре отмена из-за снегопада), в США много кто из топов не поехал, в оставшихся двух европейских на подиуме были те же, что и сегодня. Так что знали и ждали, но больше в бронзу верили
Кто знал-то? Я тоже слышал, что у Фила есть шанс на медаль, он и сам был настроен решительно, но никто не знал такого вида спорта ещё два года назад. И смотрим мы их только на Олимпиаде обычно. То, что ты отследил по этапам КМ и даже помнишь имена призеров, это не значит, что кто-то ещё их помнит.
И вовсё не удивлён, что ФАР взяли первую медаль. Там люди работают типо Павла Шабалина, который в своё время приложил много усилий к тому, чтобы ски-альпинизм появился, и ещё вместе со сборной проложил два до сих пор не пройденных маршрута по центру Северной стены Эверены, и западной стене К-2 (а западную стену К-2 не знаю кто в мире ещё раз пройдёт. За последние годы были попытки, но всё в молоко).
Корреспондент мог бы ради интереса спросить его, в чем вообще суть этого вида спорта. Спортс бы этот ответ сразу на главную вывел))
кого его...пресс-службу
Ну дык под чутким руководством Минспорта... И президента, конечно.
Ага, прям мировая легенда.
Довольно неожиданно, несмотря на серебро на последних этапах. И тем более приятно!
Смартфон ему не забудьте пожарить
