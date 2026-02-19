Минспорт РФ о Филиппове: «Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в новой дисциплине – по-настоящему легендарно!»
Минспорт РФ о серебре Филиппова: Никита, мы тобой гордимся.
В Министерстве спорта РФ отреагировали на серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026.
«Историческая медаль в ски-альпинизме!
Никита Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр-2026!
Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине – по-настоящему легендарно!
Никита, мы тобой гордимся!» – говорится в сообщении пресс-службы организации.
Ну и как вам ски-альпинизм?7703 голоса
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Минспорта РФ
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
!!!!!