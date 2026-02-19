  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Павел Рожков: «Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии»
0

Павел Рожков: «Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии»

В ПКР рассказали о ситуации с визами паралимпийцев и их персонала.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о ситуации с визами в российской команде на Паралимпиаде в Италии.

«Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии на заключительных тренировочных мероприятиях к Играм – это спортсмены и персонал по горнолыжному спорту и лыжным гонкам спорта слепых.

Лыжники и персонал по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата уже вылетели в Италию на сбор.

[19 февраля] в визовом центре сдали документы спортсмены и персонал сборной по сноуборду, которые проведут заключительный этап подготовки в Челябинской области. Их вылет на Игры запланирован в ночь со 2 на 3 марта. Получение виз идет в штатном режиме», – сказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

Ну и как вам ски-альпинизм?6916 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoПаралимпийские игры
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
ПКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Павел Рожков: «Поедут ли украинские чиновники на Паралимпиаду, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться»
18 февраля, 19:39
Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под флагами их стран
18 февраля, 16:53
Шесть россиян получили двусторонние приглашения на Паралимпийские игры в Милане
17 февраля, 09:38
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Мишлон выиграла масс-старт в биатлоне, Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале
2 минуты назад
Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
18 минут назад
«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
36 минут назад
Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»
49 минут назад
Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
сегодня, 15:40
Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
сегодня, 15:21
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
сегодня, 15:19
Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
сегодня, 15:18
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
сегодня, 15:05
Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем