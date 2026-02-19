Павел Рожков: «Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии»

В ПКР рассказали о ситуации с визами паралимпийцев и их персонала.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР ) Павел Рожков рассказал о ситуации с визами в российской команде на Паралимпиаде в Италии.

«Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии на заключительных тренировочных мероприятиях к Играм – это спортсмены и персонал по горнолыжному спорту и лыжным гонкам спорта слепых.

Лыжники и персонал по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата уже вылетели в Италию на сбор.

[19 февраля] в визовом центре сдали документы спортсмены и персонал сборной по сноуборду, которые проведут заключительный этап подготовки в Челябинской области. Их вылет на Игры запланирован в ночь со 2 на 3 марта. Получение виз идет в штатном режиме», – сказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.