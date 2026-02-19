8

Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске

Олимпийский чемпион лыжник Устюгов пропустит чемпионат России на Сахалине.

Олимпийский чемпион по лыжам Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России, который пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoлыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
logoСергей Устюгов
чемпионат России
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Грустно это всё...
Надо Сергею заканчивать, просто балду гоняет и всё. Честнее завершить
Он что, еще не завершил карьеру?😱
Ответ Hardy
Он что, еще не завершил карьеру?😱
Официально нет. Но в этом сезоне мне кажется он даже предсезонку не делал никакую
