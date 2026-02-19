Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске

Олимпийский чемпион лыжник Устюгов пропустит чемпионат России на Сахалине.

Олимпийский чемпион по лыжам Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России, который пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», – сказала Вяльбе.