Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
Олимпийский чемпион лыжник Устюгов пропустит чемпионат России на Сахалине.
Олимпийский чемпион по лыжам Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России, который пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.
Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Грустно это всё...
Надо Сергею заканчивать, просто балду гоняет и всё. Честнее завершить
Он что, еще не завершил карьеру?😱
Он что, еще не завершил карьеру?😱
Официально нет. Но в этом сезоне мне кажется он даже предсезонку не делал никакую
