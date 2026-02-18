Павел Рожков: «Поедут ли украинские чиновники на Паралимпиаду, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться»

Рожков: поедут ли украинские чиновники на Паралимпиаду или нет, вопрос вторичный.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал информацию о том, что украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян с флагом и гимном.

«В центре любой Паралимпиады не чиновники, а спортсмены. Для них эти Игры не просто очередной старт, а вершина пути.

Российские параатлеты слишком хорошо знают, что значит оказаться в центре политических игр: в 2016 и 2022 годах команды были отстранены в полном составе. Причем в 2022 году спортсмены приехали на Игры на пике формы, с запасом выиграв командный зачет чемпионата мира накануне, а в итоге уехали, так и не начав выступление.

Напомню, что и сейчас российских спортсменов на Играх будет всего шесть, и это тоже следствие долгих политических коллизий.

Так что поедут ли украинские чиновники или нет, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие — это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность», – сказал Рожков.

Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.