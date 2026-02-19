Канада спаслась в овертайме от Чехии, Клэбо – 10-кратный, пес – звезда дня и другие олимпийские новости
1. В хоккее прошли четвертьфиналы. Канада не без труда обыграла Чехию – за 4 минуты до конца третьего период переведя встречу в овертайм. Игр получилась сверхнасыщенной: Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке, Кросби из-за травмы покинул площадку, Селебрини побил рекорд Малкина, а Макдэвид повторил рекорд для матчей с игроками НХЛ. Был даже флаг России!
2. Финляндия тоже совершила камбэк в матче со Швейцарией, отыгравшись с 0:2 в последний момент. И США со Швецией выявили сильнейшего в дополнительное время – победу американцам принес Куинн Хьюз. Словакия легко обыграла Германию – 6:2. Пары 1/2 финала: Канада против Финляндии, США – Словакия.
3. Йоханнес Клэбо завоевал 5-е золото Игр – победил в командном спринте с Эйнаром Хедегартом. Теперь у него 10 золотых медалей Олимпиад. За всю историю Игр (и летних, и зимних) это второй показатель, больше только у Майкла Фелпса (23). Клэбо повторил еще один рекорд – 5 медалей в лыжах на одной Олимпиаде, это достижение Александра Большунова.
4. В женском спринте первыми стали шведки Йонна Сундлинг и Майя Далквист, серебро – у швейцарок, бронзу взяли немки. Но главная звезда гонки – пес Назгул, выбежавший на трассу в квалификации. Ему даже сделали фотофиниш!
5. В горных лыжах Микаэла Шиффрин все-таки разбила олимпийское проклятье – и победила после 11 неудачных гонок на Играх. Американка выиграла слалом, это ее третье олимпийское золото в карьере.
6. Французские биатлонистки выиграли эстафету, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я. Сборная Франции взяла все командные гонки этих Игр.
7. Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях.
8. Аделия Петросян провела тренировку перед произвольной программой. 17 раз пошла на четверной тулуп, 5 попыток были успешными. Хотя в заявке Петросян квадов нет. А прогноз букмекеров изменился после короткой программы: шансы Петросян на золото упали почти в 3 раза – с 29% до 10%.
9. Нейтральным атлетам не выдали смартфоны от Samsung, всем остальным участникам Игр телефоны подарили. МОК объяснил это положениями законодательства. В компании-производителе отметили, что не отвечают за распределение устройств. А в Госдуме пообещали подарить всем нашим участникам смартфоны и планшеты, как только они вернутся в Россию.
10. Важное. Презервативы с Олимпиады-2026 появились на маркетплейсах. Ранее средства контрацепции закончились в олимпийских деревнях.
11. 35-летняя китаянка Сюй Мэнтао выиграла акробатику во фристайле. Австралийка Даниэлла Скотт – 2-я, бронза – еще у одной представительницы Китая Шао Ци.
12. Первым Китай был и в слоупстайле – выиграл Су Имин. Серебро у японского сноубордиста Тайги Хасегавы, бронза – у американца Джейка Кантера. У женщин лучшей оказалась японка Мари Фукада, Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии – 2-я, другая японка Кокомо Мурасе – 3-я.
13. Южная Корея выиграла женскую эстафету в шорт-треке, Италия – 2-я, Канада – 3-я. Арианна Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству медалей ОИ. У мужчин на дистанции 500 м лучшим был канадец Стивен Дюбуа. Серебро – у Мелле ван ’т Ваута, бронза у его брата – Йенса ван ‘т Ваута.
14. Прошли очередные матчи в керлинге. У мужчин Швейцария обыграла Норвегию, Италия уступила Канаде. У женщин Китай проиграл Швециии, Швейцария победила Данию.
Цитаты дня
Александр Тихонов о рекордах: «Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать Тихонова»
Михаил Дегтярев о будущем: «Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, этот формат вечен. Спорт – это важный мостик между народами»
Тренер Чехии Рулик о судействе: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым»
Алиса Лью о целях: «Мне не нужна медаль, я просто хочу быть здесь. Люблю свои программы и горжусь ими»
Журналистка Бреннан о допинг-кейсе Валиевой: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде»
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – создавать рецепты: введите список продуктов, укажите предпочтения, диетические ограничения и/или кухню мира – ГигаЧат сгенерирует рецепты и меню на неделю.
18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjevHKjF