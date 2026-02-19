⚡ Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Филиппов завоевал серебро в спринте, победил Колль
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Бормио, Италия
Ски-альпинизм
Спринт, мужчины
Финал
1. Ориоль Кардона Колль (Испания) – 2.34,03
2. Никита Филиппов (Россия) – 1,52
3. Тибо Ансельме (Франция) – 2,31
4. Арно Лиета (Швейцария) – 5,04
5. От Феррер-Мартинес (Испания) – 20,42
6. Йон Кистлер (Швейцария) – 23,84
ПРИМЕЧАНИЕ: спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу.
По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.
Мы с испанцами к ски-альпинизму готовились!
Удачи Никите! Будем болеть и надеяться на медаль.