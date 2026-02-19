⚡ Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Филиппов завоевал серебро в спринте, победил Колль

  • Спортс
461

Российский ски-альпинист Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпиаде-2026.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Ски-альпинизм

Спринт, мужчины

Финал

1. Ориоль Кардона Колль (Испания) – 2.34,03

2. Никита Филиппов (Россия) – 1,52

3. Тибо Ансельме (Франция) – 2,31

4. Арно Лиета (Швейцария) – 5,04

5. От Феррер-Мартинес (Испания) – 20,42

6. Йон Кистлер (Швейцария) – 23,84

ПРИМЕЧАНИЕ: спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу.

По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.

Я бы добавил разнообразия (возможно, это уже есть на более длинных дистанциях) - на каком-то этапе они должны достать из своих рюкзаков банку тушенки и консервный нож, открыть ее и съесть.
Ответ Frank Underwood
Я бы добавил разнообразия (возможно, это уже есть на более длинных дистанциях) - на каком-то этапе они должны достать из своих рюкзаков банку тушенки и консервный нож, открыть ее и съесть.
а в эстафете 3 спортстмена от команды. который в данный момент не бегут должны развести костёр, сесть вокруг и петь песни под гитару, за что можно заработать бонусные баллы.
Ответ Frank Underwood
Я бы добавил разнообразия (возможно, это уже есть на более длинных дистанциях) - на каком-то этапе они должны достать из своих рюкзаков банку тушенки и консервный нож, открыть ее и съесть.
А лучше сварить суп, в рюкзаке мини казан с продуктами и дровишки. (суп по регламенту один и тот же с рецептом) судьи оценивали бы в слепую не назная чей суп и выставляли оценки, + добавлялась скорость прохождения) было бы любопытно , НА ЛЫЖНЯХ)!
А вы что думали, Большие гонки по первому зря шли? 🤣
Мы с испанцами к ски-альпинизму готовились!
Ответ a ruby
А вы что думали, Большие гонки по первому зря шли? 🤣 Мы с испанцами к ски-альпинизму готовились!
Тогда почему китайцев здесь нет? Они вроде первый сезон даже выиграли ))
Ответ And Justice for All
Тогда почему китайцев здесь нет? Они вроде первый сезон даже выиграли ))
Джекки Чан на пенсии прост, не собрал команду
смотрю впервые. Если честно, что чисто визуально это скорее похоже на весёлые старты, чем на олимпийский вид спорта.
Ответ special_k
смотрю впервые. Если честно, что чисто визуально это скорее похоже на весёлые старты, чем на олимпийский вид спорта.
Как и большинство зимних видов, не?
Ответ special_k
смотрю впервые. Если честно, что чисто визуально это скорее похоже на весёлые старты, чем на олимпийский вид спорта.
Лыжный спринт в 98-ом году воспринимался так же.
Главные фавориты 2-кратный ЧМ испанец и дважды вице-чемпион мира француз. У Никиты хорошие шансы на медаль, на КМ было 2 бронзы на 2 этапах. Главные соперники за бронзу - швейцарцы и бельгиец.
Удачи Никите! Будем болеть и надеяться на медаль.
Ответ Nevpont
Главные фавориты 2-кратный ЧМ испанец и дважды вице-чемпион мира француз. У Никиты хорошие шансы на медаль, на КМ было 2 бронзы на 2 этапах. Главные соперники за бронзу - швейцарцы и бельгиец. Удачи Никите! Будем болеть и надеяться на медаль.
Комментарий скрыт
Ответ selso99
Комментарий скрыт
Олимпийский формат немного отличается от КМ. Нет посева (на КМ отсеивают 30 для 1/4, на ОИ всего 18 человек), соответственно финалисты бегут на один забег меньше. На КМ разносят по времени посев и часть на вылет, на ОИ разнесли 1/4 и остальное, по идее больше времени для восстановления (сугубо личное мнение по трансляциям, что Филиппову немного свежести в финалах не хватало). Состав участников слабее КМ, потому что среди 18 есть попавшие по континентальным квотам, а сильные сборные ограничены максимум 2 спортсменами. Проще попасть в 1/2, на КМ выходят по 2 лучших в забеге + 2 лакилузера, на ОИ по 3 (потому что в 1/4 всего 3, а не 5 забегов) + 3 лакилузера. Но при этом это первый комплект медалей в истории, накал будет выше чем на просто этапах, на спусковой части очень даже возможен контакт в том числе и между фаворитами.
Ничего не знаю про этот вид спорта, никогда его не видел, кто такой Филиппов не знал. Но от всей души болел за него сейчас и категорически поздравляю Никиту и всех нас с прекрасным результатом!
Зря Клэбо не участвует, думаю, собрал бы несколько медалек
Ответ 87mores
Зря Клэбо не участвует, думаю, собрал бы несколько медалек
Он слишком мышечный для этого вида)
Ответ 87mores
Зря Клэбо не участвует, думаю, собрал бы несколько медалек
В качестве рюкзака если только.
Еще можно баскетбольные кольца расставить - пока трешку не закинешь - не бежишь дальше.
Прикольно на Евроспорте. Такая реклама интересная, я как-будто в прошлое попал: бритвы, телевизоры, машины. Никаких маркетплейсов, банков, гигачатов. Лампово. Как в 90-х
Ответ elninjo_3
Прикольно на Евроспорте. Такая реклама интересная, я как-будто в прошлое попал: бритвы, телевизоры, машины. Никаких маркетплейсов, банков, гигачатов. Лампово. Как в 90-х
Спонсоры Олимпиад не часто меняются
Ответ elninjo_3
Прикольно на Евроспорте. Такая реклама интересная, я как-будто в прошлое попал: бритвы, телевизоры, машины. Никаких маркетплейсов, банков, гигачатов. Лампово. Как в 90-х
То ли дело на окко. Реклама только между соревнованиями. А трансляцию как врубили, так и идет. Разговорчики, пейзажи 🤷‍♂️
Русские умеют быстро переобуваться, что уж там)
Ответ Ludas
Русские умеют быстро переобуваться, что уж там)
Веками мы долго запрягали, но быстро ехали. А тут..
Ответ Ludas
Русские умеют быстро переобуваться, что уж там)
Да и с рюкзаком хорошо бегают
Это один из самых смешных видов спорта, что я видел) С такими "рюкзочками")
Ответ Frank Underwood
Это один из самых смешных видов спорта, что я видел) С такими "рюкзочками")
В рюкзочке термос, поднялся на вершину - отметил
Лыжи в Telegram
Рекомендуем