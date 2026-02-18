Samsung о том, что россиянам не подарили спонсорские смартфоны на ОИ: «Наша компания не принимает решений о распределении устройств»

Samsung отреагировал на новость о невыдаче смартфонов россиянам на Олимпиаде.

Южнокорейская компания Samsung прокомментировала новость о том, что российским спортсменам на Олимпиаде-2026 в Италии не подарили спонсорские смартфоны.

Samsung является партнером Международного олимпийского комитета (МОК).

«Компания не принимает решений о распределении устройств. По любым вопросам, касающимся права на получение устройств или решений о распределении (включая любые соображения, относящиеся к конкретной стране), наиболее целесообразно обратиться в МОК для подтверждения и получения рекомендаций», – говорится в сообщении Samsung.

Ранее в МОК объяснили , что распространение устройств среди спортсменов из некоторых стран было запрещено «в целях соблюдения законодательства ».

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершится 22 февраля. На соревнования были допущены 13 россиян в нейтральном статусе.

