  Samsung о том, что россиянам не подарили спонсорские смартфоны на ОИ: «Наша компания не принимает решений о распределении устройств»
90

Samsung о том, что россиянам не подарили спонсорские смартфоны на ОИ: «Наша компания не принимает решений о распределении устройств»

Samsung отреагировал на новость о невыдаче смартфонов россиянам на Олимпиаде.

Южнокорейская компания Samsung прокомментировала новость о том, что российским спортсменам на Олимпиаде-2026 в Италии не подарили спонсорские смартфоны.

Samsung является партнером Международного олимпийского комитета (МОК).

«Компания не принимает решений о распределении устройств. По любым вопросам, касающимся права на получение устройств или решений о распределении (включая любые соображения, относящиеся к конкретной стране), наиболее целесообразно обратиться в МОК для подтверждения и получения рекомендаций», – говорится в сообщении Samsung.

Ранее в МОК объяснили, что распространение устройств среди спортсменов из некоторых стран было запрещено «в целях соблюдения законодательства».

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершится 22 февраля. На соревнования были допущены 13 россиян в нейтральном статусе.

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
90 комментариев
Так понятно же, что Самсунг вообще не решает, кому их давать. Они просто отдали МОК свои телефоны. А там уже эти черти по политическим мотивам принимают те или иные решения
Всё так. Странно, как много комментирующих не понимают или не хотят понимать таких очевидных вещей. Отмазывают МОК, пишут про санкции, про какие-то несуществующие законы ЕС.....
В рамках 13 пакета санкций против РФ , ЕС ввел запрет на ввоз на нашу территорию смартфонов, планшетов и другой техники. Даже условные жители ЕС сталкиваются с проблемой при пересечении границы (поляки, немцы при въезде в Калининград) с этим. Так что бред не пишите про несуществующие законы.
история с телефонами зашла слишком далеко. Трамп должен вмешаться и всех помирить
Трамп пока занят Джиганом и Самойловой
есть информация кто войдёт в переговорную группу?
Довольно некрасивая и компрометирующая история со стороны МОК.
Позиционируют Олимпиаду как спортивную платформу, где у всех людей со всего мира "мир, дружба, жвачка". Равные права, равные возможности и бла-бла-бла.
А тут такая явная дискриминация олимпийцев по паспорту.
Что ни история на этих ОИ, так довольно некрасивая и компрометирующая 🤣🥹
а вы что ждали(ждете) от члена партии Мугабы -людоеда
Нафига МОК взял на себя роль таможни? Никакие санкции не запрещают подарить человеку телефон, а как он его потом будет вывозить из страны и будет ли - это уже его дело.
13 устройств пошли на ум чиновникам МОК
Так мелочно, что даже стыдно. В общем-то вряд ли они та уж и кому-то нужны. Но ещё б спагетти лишили бы. Слова Пети про шампунь начинают обрастать новой версией - может, и это специально убрали )))
Чтобы сделала реально независимая компания. Просто без оправданий взяла бы и подарила телефоны российским спортсменам сама без организаторов!! А вот это все бла бла бла просто смешно
И зачем им что то кому то дарить?
Самой компании смартфон обходится примерно в $100. Спортсмены как правило на виду у сотни человек с аналогичным достатком. Многих интересует какой телефон у их знакомого. Получается реклама причём целевая.
Очень странная позиция у Samsung. Вообще никак не отменяет некрасивой ситуации. Простите, но в спонсорских контрактах даже на местном уровне всегда максимально чётко всё прописывается — как, куда, сколько и кому. Это не сельский клуб, а Олимпиада. Если все действительно так, как сейчас в релизе от компании, то тем более диз такому спонсору. То есть «мы вообще ни за что не отвечаем, нам пофиг на дальнейшую судьбу нашей продукции». Офигенная позиция, в которой вообще нет понятия «имидж».
К Самсунгу-то зачем с этими вопросами лезть? Они доставили определенное количество смартфонов МОК в рамках спонсорского соглашения, а уж кому их там дальше будут раздавать, им по барабану.
Сомневаюсь, что Самсунгу по барабану, что будет с их смартфонами переданными в МОК. А если МОК их зажилит и через Амазон или Авито реализует?)))
наши наверно уже и соцсети самсунга атаковали
и подпортили репутацию
Так, если телефоны отдали на всех, то значит те телефоны, которые не отдали спортсменам, были украдены. Так и скажите, что телефоны были для всех, но организаторы присвоили часть себе.
Рекомендуем