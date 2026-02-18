Доля телеаудитории лыжной олимпийской эстафеты составила в Норвегии 93,1%.

Доля телеаудитории мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2026 составила в Норвегии рекордные 93,1%.

Об этом сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Трансляцию в Норвегии вел телеканал NRK1.

Гонка прошла 15 февраля в Италии. Золото сборной Норвегии принесли Эмиль Иверсен, Мартином Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо.

Представитель МОК сообщил, что ранее таких показателей на ТВ в Норвегии не фиксировали ни на летних, ни на зимних Играх.