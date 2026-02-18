Доля телеаудитории лыжной олимпийской эстафеты составила в Норвегии 93,1%
Доля телеаудитории лыжной олимпийской эстафеты составила в Норвегии 93,1%.
Доля телеаудитории мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2026 составила в Норвегии рекордные 93,1%.
Об этом сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Трансляцию в Норвегии вел телеканал NRK1.
Гонка прошла 15 февраля в Италии. Золото сборной Норвегии принесли Эмиль Иверсен, Мартином Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо.
Представитель МОК сообщил, что ранее таких показателей на ТВ в Норвегии не фиксировали ни на летних, ни на зимних Играх.
Ну и как вам ски-альпинизм?6911 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Кристиана Клауэ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это я понимаю, любовь к виду спорта
Да это Клэбо своих кентов-школьников из Battlefield подтянул 😄
А абсолютное число зрителей какое было?
А за пределами Норвегии?
Почти вся страна хотела увидеть в прямом эфире рекордное олимпийское золото величайшего Клебо.
Ну вот, а говорите неинтересно смотреть)
Цифры из разряда 61% жителей РФ, занимающихся спортом.
Цифры из разряда 61% жителей РФ, занимающихся спортом.
сомнительно. им за эти проценты бабки государство не платит.
Помню вроде в 98-м году доля женской лыжной эстафеты на ОРТ (или РТР, точно не помню) была порядка 85%, потому что все знали, что точно будет золото. Здесь абсолютно такая же ситуация.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем