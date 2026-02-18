14

Доля телеаудитории лыжной олимпийской эстафеты составила в Норвегии 93,1%

Доля телеаудитории лыжной олимпийской эстафеты составила в Норвегии 93,1%.

Доля телеаудитории мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2026 составила в Норвегии рекордные 93,1%.

Об этом сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Трансляцию в Норвегии вел телеканал NRK1.

Гонка прошла 15 февраля в Италии. Золото сборной Норвегии принесли Эмиль Иверсен, Мартином Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо.

Представитель МОК сообщил, что ранее таких показателей на ТВ в Норвегии не фиксировали ни на летних, ни на зимних Играх.

Ну и как вам ски-альпинизм?6911 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Кристиана Клауэ 
logoМОК
Кристиан Клауэ
телевидение
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это я понимаю, любовь к виду спорта
Да это Клэбо своих кентов-школьников из Battlefield подтянул 😄
А абсолютное число зрителей какое было?
А за пределами Норвегии?
Почти вся страна хотела увидеть в прямом эфире рекордное олимпийское золото величайшего Клебо.
Ну вот, а говорите неинтересно смотреть)
Цифры из разряда 61% жителей РФ, занимающихся спортом.
Ответ Юрий Костыгин
Цифры из разряда 61% жителей РФ, занимающихся спортом.
сомнительно. им за эти проценты бабки государство не платит.
Помню вроде в 98-м году доля женской лыжной эстафеты на ОРТ (или РТР, точно не помню) была порядка 85%, потому что все знали, что точно будет золото. Здесь абсолютно такая же ситуация.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Мишлон выиграла масс-старт в биатлоне, Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале
1 минуту назад
Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
17 минут назад
«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
35 минут назад
Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»
48 минут назад
Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
сегодня, 15:40
Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
сегодня, 15:21
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
сегодня, 15:19
Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
сегодня, 15:18
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
сегодня, 15:05
Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем