Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под флагами их стран

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что должностные лица из его страны не поедут на Паралимпийские игры-2026 в Италию.

Ранее стало известно, что россияне и белорусы получат допуск на соревнования под флагами своих стран. Бедный на своей странице в соцсети назвал решение организаторов «возмутительным».

Отмечается, что украинские чиновники будут отсутствовать на церемонии открытия Игр и других официальных мероприятиях.

Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Ответ Иван Буренков
Минусы?
Не будут
Ответ Иван Буренков
Минусы?
Хоть один раз эти бедные приняли правильное решение. Все довольны, провокаций и скандалов не будет.
Это хорошая новость.
Слабовато. Тут нужно ещё поскакать в "шлемах", иначе такой бойкот никто не заметит.
Ответ DVS1
Слабовато. Тут нужно ещё поскакать в "шлемах", иначе такой бойкот никто не заметит.
Может эти чиновники ихние и скачут и в шлемах и на шлемах, и пухнут от злости 🤨🤨🤨
значит, надо допусктаь русских чаще до всех спортивных событий, мерзости на трибунах станет меньше
Да как же они достали, жесть
Ответ Hardy
Да как же они достали, жесть
Шизики, думают что мир в форме шматочка сала вокруг них крутится с созвездиями из галушек.
Идиоты. Могли сделать каску и залутать кучу гривень и орден
Ответ akar
Идиоты. Могли сделать каску и залутать кучу гривень и орден
Каску запентовал уже один инвалид. Он лям долларов собрал уже на протест против запрета шлема, теперь собирает на протест против российских параолимпийцев
Ответ akar
Идиоты. Могли сделать каску и залутать кучу гривень и орден
Или организовать ещё один турнир Большого шлема😆
Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду
=================================================
Они инвалиды што ли?
Ответ AIBOLIT66
Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду ================================================= Они инвалиды што ли?
Грешно смеяться над больными людьми
Ну вот, а говорят в СМИ один негатив и нет хороший новостей.
А МИНУСЫ БУДУТ?
Ответ Arty K.
А МИНУСЫ БУДУТ?
Как свет дадут, сразу будут.
Ну это потеря потерь для всего мирового паралимпизма))
