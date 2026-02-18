Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под флагами их стран

Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян с флагом.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что должностные лица из его страны не поедут на Паралимпийские игры-2026 в Италию.

Ранее стало известно, что россияне и белорусы получат допуск на соревнования под флагами своих стран. Бедный на своей странице в соцсети назвал решение организаторов «возмутительным».

Отмечается, что украинские чиновники будут отсутствовать на церемонии открытия Игр и других официальных мероприятиях.

Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

