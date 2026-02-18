  • Спортс
  Шиффрин о золоте в слаломе: «Я мечтала прочувствовать эти два заезда именно так, как прочувствовала их сегодня»
8

Шиффрин о золоте в слаломе: «Я мечтала прочувствовать эти два заезда именно так, как прочувствовала их сегодня»

Шиффрин: я мечтала провести заезды так, как провела на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин высказалась о победе в слаломе на Олимпийских играх в Италии. 

«Я приехала сюда ради лыж. Я мечтала прочувствовать эти два заезда именно так, как прочувствовала их сегодня. Это было на грани, это было непросто, но я решила рискнуть даже тогда, когда казалось, что мне есть что терять. В итоге оказалось, что можно выиграть все.

Много есть спортсменок, которые могут претендовать на титул «величайшего в истории», и многие из них соревновались сегодня. Это спорт, в котором мы делимся прекрасными чувствами. Даже если на высшую ступень может подняться только один, мы проживаем это вместе.

Мой секрет — это моя команда. Я хотела послать любовь семье, которая осталась дома, моему брату и невестке — в следующем месяце у них родится ребенок.

Видеть здесь маму здесь и думать об ушедшем отце — это очень сильные чувства. Слишком много эмоций, чтобы осознать и выразить их одновременно», — сказала Шиффрин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
8 комментариев
Рад , что для Микаэлы всё так позитивно закончилось .
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
Рад , что для Микаэлы всё так позитивно закончилось .
Одно золото за 2 последние Олимпиады?

Для той доминации, которую устраивает Микаэла в туре, я бы не назвал это позитивом.
Умница Микаэлла, заслуженное золото
Очень хотелось что бы у нее наконец то получилось здесь, радуюсь как будто сам выиграл 🥇!
Смотришь на Микаэлу, слушаешь ее интервью и невозможно поверить, что это одна из величайших спортсменок в истории - настолько она искренняя, "незвездная" и скромная девушка.
Было бы очень несправедливо если бы Микаэла осталась без золотой медали на этой олимпиаде. Хорошо что ей это удалось. Эта величайшая чемпионка является примером всего самого лучшего что есть в спорте. Пусть сбудутся все её мечты и планы. 👑💖💖💖👍.
Олимпийский слалом стал фракталом всего слаломного сезона: идеальное прохождение и вечность на финише от второго места. Тепло на сердце от ее неподдельной радости на награждении.
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Шиффрин победила в слаломе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Раст – 2-я, Свен Ларссон – 3-я
18 февраля, 12:27
Линдси Вонн показала, как ее перевозили с травмой в больницу: «Моя нога все еще вдребезги, но я наконец-то дома!»
17 февраля, 20:32Видео
Ковальчук о падении Линдси Вонн на Олимпиаде-2026: «Молодец, настоящая спортсменка. Уверен, что по ее истории снимут интересный фильм. Это же голливудский сюжет»
16 февраля, 05:45
