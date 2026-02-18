Шиффрин о золоте в слаломе: «Я мечтала прочувствовать эти два заезда именно так, как прочувствовала их сегодня»

Шиффрин: я мечтала провести заезды так, как провела на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин высказалась о победе в слаломе на Олимпийских играх в Италии.

«Я приехала сюда ради лыж. Я мечтала прочувствовать эти два заезда именно так, как прочувствовала их сегодня. Это было на грани, это было непросто, но я решила рискнуть даже тогда, когда казалось, что мне есть что терять. В итоге оказалось, что можно выиграть все.

Много есть спортсменок, которые могут претендовать на титул «величайшего в истории», и многие из них соревновались сегодня. Это спорт, в котором мы делимся прекрасными чувствами. Даже если на высшую ступень может подняться только один, мы проживаем это вместе.

Мой секрет — это моя команда. Я хотела послать любовь семье, которая осталась дома, моему брату и невестке — в следующем месяце у них родится ребенок.

Видеть здесь маму здесь и думать об ушедшем отце — это очень сильные чувства. Слишком много эмоций, чтобы осознать и выразить их одновременно», — сказала Шиффрин.