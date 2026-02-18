«Пожалуй, самые тяжелые дни в моей жизни». Линдси Вонн рассказала, что у нее умерла собака

Линдси Вонн рассказала, что у нее умерла собака.

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что у нее умерла собака.

Ранее 41-летняя спортсменка получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Ей диагностировали перелом большеберцовой кости. Она перенесла четыре операции.

«Это были невероятно тяжелые несколько дней. Пожалуй, самые тяжелые в моей жизни. Я до сих пор не могу смириться с тем, что его больше нет…

В тот день, когда я попала в аварию, подкосило и Лео. Недавно у него диагностировали рак легких (полтора года назад он победил лимфому), но теперь начало отказывать сердце. Ему было больно, и его тело больше не могло поспевать за его сильным духом.

Пока я лежала в больничной койке на следующий день после аварии, мы попрощались с моим большим мальчиком. За такой короткий срок я потеряла так много из того, что было мне дорого. Я не могу в это поверить. Мой мальчик был со мной со времен моей второй травмы крестообразных связок, когда он был нужен мне больше всего. Он лежал возле меня на диване, пока я смотрела Олимпиаду в Сочи. Он поднимал мне настроение, когда мне было плохо. Он лежал рядом и ластился ко мне, всегда даря ощущение безопасности и любви. За 13 лет мы через столько прошли вместе.

Пройдет немало времени, прежде чем я смогу эмоционально это пережить, но я знаю, что он всегда будет со мной. Я знаю, что он там, наверху, вместе с Люси, Медвежонком, моей мамой, бабушкой и дедушкой и многими людьми, которых я потеряла за последние годы. И меня утешает мысль о том, что ему больше не больно.

Второго такого Лео никогда не будет. Он навсегда останется моей первой любовью.

Сегодня очередная операция. Буду думать о нем, когда закрою глаза. Я буду любить тебя вечно, мой большой мальчик», – написала Вонн в соцсети.

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок