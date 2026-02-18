  • Спортс
  • «Пожалуй, самые тяжелые дни в моей жизни». Линдси Вонн рассказала, что у нее умерла собака
7

Линдси Вонн рассказала, что у нее умерла собака.

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что у нее умерла собака. 

Ранее 41-летняя спортсменка получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Ей диагностировали перелом большеберцовой кости. Она перенесла четыре операции. 

«Это были невероятно тяжелые несколько дней. Пожалуй, самые тяжелые в моей жизни. Я до сих пор не могу смириться с тем, что его больше нет…

В тот день, когда я попала в аварию, подкосило и Лео. Недавно у него диагностировали рак легких (полтора года назад он победил лимфому), но теперь начало отказывать сердце. Ему было больно, и его тело больше не могло поспевать за его сильным духом.

Пока я лежала в больничной койке на следующий день после аварии, мы попрощались с моим большим мальчиком. За такой короткий срок я потеряла так много из того, что было мне дорого. Я не могу в это поверить. Мой мальчик был со мной со времен моей второй травмы крестообразных связок, когда он был нужен мне больше всего. Он лежал возле меня на диване, пока я смотрела Олимпиаду в Сочи. Он поднимал мне настроение, когда мне было плохо. Он лежал рядом и ластился ко мне, всегда даря ощущение безопасности и любви. За 13 лет мы через столько прошли вместе.

Пройдет немало времени, прежде чем я смогу эмоционально это пережить, но я знаю, что он всегда будет со мной. Я знаю, что он там, наверху, вместе с Люси, Медвежонком, моей мамой, бабушкой и дедушкой и многими людьми, которых я потеряла за последние годы. И меня утешает мысль о том, что ему больше не больно.

Второго такого Лео никогда не будет. Он навсегда останется моей первой любовью.

Сегодня очередная операция. Буду думать о нем, когда закрою глаза. Я буду любить тебя вечно, мой большой мальчик», – написала Вонн в соцсети.

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

7 комментариев
Уже никаких слов поддержки не осталось для Линдси. Вот такие полосы в жизни человека бывают, и если пытаться найти в них какой-то сакральный смысл или логику, то можно головой поехать. Надо просто переждать, и полоса обязательно закончится. Она всегда заканчивается. А пока сил Линдси.
P.S. Я знаю, что она это не прочитает, но если вдруг кто-то в непростой жизненной ситуации наткнётся на мой комментарий. Самый темный час перед рассветом 💪🏻
О, как грустно, у меня умерла собака на операционном столе в 2022 году до сих пор эта тяжесть в душе, т.к. в этот же год через пол года умер и кот с которым я прожил 17 лет 08 мес. а так то всех своих питомцев помню , это очень грустно терять их.
Как трогательно!
До слёз...
Очень жаль😥. Держись Линдси. Сил и терпения тебе пережить это трудное время в жизни. Будь сильной 🙏.
Очень больно терять питомцев, особенно в такой сложный момент, сил Линдси( Полгода назад моего кота не стало, тоже 13 лет рядом - до сих пор пытаюсь это пережить
Прямо крик души, видно как он ей дорог,сил и здоровья Линдсей!Потерял любимого пса прошлым летом с таким же диагнозом, до сих пор вспоминаю и ком в горле .(
Непросто пережить подобные вещи , но после обязательно появляется луч света где-то там , вдалеке , который становится всё ярче и жизнь делает сильнее того , кто прошел весь путь до конца .
Иного не дано .
