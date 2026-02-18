Александр Тихонов: «Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать Тихонова»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что его еще не превзошел норвежский лыжник Йоханнес Клэбо.
Сегодня Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 в Италии он взял пять золотых наград в пяти гонках.
«Клэбо – молодец, здорово на Олимпиаде выступает. Я в лыжных гонках обыгрывал многих: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, но с Клэбо я не соревновался. Хотя я бы в нынешних лыжных гонках далеко не затерялся.
Чтобы Тихонова догнать, Клэбо надо еще одну Олимпиаду выступать. Мы же ничего не знаем про своих спортсменов, нас интересует кто угодно, только не своя история», – сказал Тихонов.
Клэбо брал медали на трех Олимпиадах подряд (2018, 2022, 2026), Тихонов – на четырех (1968, 1972, 1976, 1980).
3 золотых ОИ Большунова > 5 золотых ОИ Клэбо (а давайте вычтем у Клэбо вот это, вот это и ещё вот это, ну, потому что нам хочется!)
1 золотая ЧМ Большунова > 6 золотых ЧМ Клэбо (а давайте всё серебро и бронзу Сашули считать за золото, а у Клэбо вычтем всего побольше, ой, всё равно не получается? ну тогда Клэбо допингист!)
Теперь будет новая серия)
4 золотых ОИ Тихонова > 10 золотых ОИ Клэбо
Что ещё делать, когда понимаешь, что главный соперник твоего кумира на вершине Олимпа? Только лгать и накручивать своей лжи лайки 🤷🏻♂️
