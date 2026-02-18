Александр Тихонов: «Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать Тихонова»

Тихонов: Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать меня.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что его еще не превзошел норвежский лыжник Йоханнес Клэбо .

Сегодня Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 в Италии он взял пять золотых наград в пяти гонках.

«Клэбо – молодец, здорово на Олимпиаде выступает. Я в лыжных гонках обыгрывал многих: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, но с Клэбо я не соревновался. Хотя я бы в нынешних лыжных гонках далеко не затерялся.

Чтобы Тихонова догнать, Клэбо надо еще одну Олимпиаду выступать. Мы же ничего не знаем про своих спортсменов, нас интересует кто угодно, только не своя история», – сказал Тихонов.

Клэбо брал медали на трех Олимпиадах подряд (2018, 2022, 2026), Тихонов – на четырех (1968, 1972, 1976, 1980).