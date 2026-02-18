  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать Тихонова»
21

Александр Тихонов: «Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать Тихонова»

Тихонов: Клэбо надо выступать еще одну Олимпиаду, чтобы догнать меня.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что его еще не превзошел норвежский лыжник Йоханнес Клэбо.

Сегодня Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 в Италии он взял пять золотых наград в пяти гонках.

«Клэбо – молодец, здорово на Олимпиаде выступает. Я в лыжных гонках обыгрывал многих: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, но с Клэбо я не соревновался. Хотя я бы в нынешних лыжных гонках далеко не затерялся.

Чтобы Тихонова догнать, Клэбо надо еще одну Олимпиаду выступать. Мы же ничего не знаем про своих спортсменов, нас интересует кто угодно, только не своя история», – сказал Тихонов.

Клэбо брал медали на трех Олимпиадах подряд (2018, 2022, 2026), Тихонов – на четырех (1968, 1972, 1976, 1980).

Ну и как вам ски-альпинизм?6908 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoОлимпийская сборная России
logoАлександр Тихонов
logoЙоханнес Клэбо
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
сказал человек без единого личного золота олимпиад
Ответ Karamzin
сказал человек без единого личного золота олимпиад
Комментарий удален пользователем
Ответ Насонов Дмитрий
Комментарий удален пользователем
серебро у него
Тихонову бы самому сначала хоть одну индивидуальную золотую награду на ОИ взять))))
Ответ Stop-D
Тихонову бы самому сначала хоть одну индивидуальную золотую награду на ОИ взять))))
Да уж, хотя бы с Эйнаром Хедегартом потягаться🤷‍♂️
Ответ Stop-D
Тихонову бы самому сначала хоть одну индивидуальную золотую награду на ОИ взять))))
Зато у него много индивидуальных шляп
Ну это старая добрая турбированная арифметика.
3 золотых ОИ Большунова > 5 золотых ОИ Клэбо (а давайте вычтем у Клэбо вот это, вот это и ещё вот это, ну, потому что нам хочется!)
1 золотая ЧМ Большунова > 6 золотых ЧМ Клэбо (а давайте всё серебро и бронзу Сашули считать за золото, а у Клэбо вычтем всего побольше, ой, всё равно не получается? ну тогда Клэбо допингист!)

Теперь будет новая серия)
4 золотых ОИ Тихонова > 10 золотых ОИ Клэбо
Что ещё делать, когда понимаешь, что главный соперник твоего кумира на вершине Олимпа? Только лгать и накручивать своей лжи лайки 🤷🏻‍♂️
Он просто уже смешон, нелепая Шляпа.
Ole Einar Bjørndalen (Norway, Biathlon): Competed in 6 Games (1994–2014)
Noriaki Kasai (Japan, Ski Jumping): Holds the record with 8 appearances (1992–2018).
Ответ papa buba diop
Ole Einar Bjørndalen (Norway, Biathlon): Competed in 6 Games (1994–2014) Noriaki Kasai (Japan, Ski Jumping): Holds the record with 8 appearances (1992–2018).
дело не в appearances, круто брать медали на протяжении кучи лет. Армин Цогеллер — 6 Олимпиад, всё с медалями, 20 лет олимпийской карьеры! Дален всё же в 1994, насколько я помню, в 94 медали не брал.
Кто о чем, а дед в шубе и плющ все о себе и о себе
Нарцистичные павлины
Это все оловянную корону свою снять не может - пора б уж , ан нет -все ждет когда ж ему памятник воздвигнут -а его все нет
Клэбо, остановись пока не поздно, может он сравняться по маразму имел в виду
Дедушке под 80, он и моложе был, заговаривался...
Человек ни одной личной гонки, на олимпиадах, не выиграл, а мне из себя великого
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Мишлон выиграла масс-старт в биатлоне, Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале
31 секунду назад
Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
16 минут назад
«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
34 минуты назад
Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»
47 минут назад
Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
сегодня, 15:40
Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
сегодня, 15:21
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
сегодня, 15:19
Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
сегодня, 15:18
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
сегодня, 15:05
Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем