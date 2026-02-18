МОК заявил, что российские олимпийцы не получили спонсорские смартфоны на Играх-2026 в связи с положениями законодательства
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему российские спортсмены Олимпиады-2026 в Италии не получили подарки от генерального спонсора.
Ранее появилась информация о том, что россиянам не подарили смартфоны от южнокорейской компании Samsung, которые вручались другим участникам Игр.
«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено. Однако МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», – сообщили в пресс-службе МОК, чей ответ приводит «Советский спорт».
Пустобрехи.
Это из одного из пакетов санкций ЕС против РФ
Нельзя гражданам РФ вывозить гаджеты из страны ЕС дороже 700 евро.
А эти смартфоны стоят дороже, там последняя флагманская модель Самсунга.
Поэтому и не дают, нельзя вывозить
Ранее действовали ограничения на предметы роскоши (дороже 300 евро) и бытовую электронику (дороже 750 евро). Сейчас трактовка ужесточилась, и к конфискации могут отнести широкий список личных вещей.
Ограничения распространяются на товары, которые могут способствовать технологическому развитию (смартфоны).