  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • МОК заявил, что российские олимпийцы не получили спонсорские смартфоны на Играх-2026 в связи с положениями законодательства
234

МОК заявил, что российские олимпийцы не получили спонсорские смартфоны на Играх-2026 в связи с положениями законодательства

МОК объяснил, почему олимпийцы России не получили спонсорские телефоны Игр-2026.

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему российские спортсмены Олимпиады-2026 в Италии не получили подарки от генерального спонсора.

Ранее появилась информация о том, что россиянам не подарили смартфоны от южнокорейской компании Samsung, которые вручались другим участникам Игр.

«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено. Однако МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», – сообщили в пресс-службе МОК, чей ответ приводит «Советский спорт».

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане

Ну и как вам ски-альпинизм?6907 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
234 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так это же нейтральные спортсмены, вы уж определитесь. Либо они без флага и гимна, но со смартфонами, либо без них, но с символикой
Ответ Maxim Koskin
Так это же нейтральные спортсмены, вы уж определитесь. Либо они без флага и гимна, но со смартфонами, либо без них, но с символикой
Комментарий скрыт
Ответ Maxim Koskin
Так это же нейтральные спортсмены, вы уж определитесь. Либо они без флага и гимна, но со смартфонами, либо без них, но с символикой
Нейтральные спортсмены перестали быть гражданами своей страны?
Какого законодательства? В области чего? Какой страны? Организации?

Пустобрехи.
Ответ Joe Burrow
Какого законодательства? В области чего? Какой страны? Организации? Пустобрехи.
Нет. Они говорят дело.
Это из одного из пакетов санкций ЕС против РФ
Нельзя гражданам РФ вывозить гаджеты из страны ЕС дороже 700 евро.
А эти смартфоны стоят дороже, там последняя флагманская модель Самсунга.

Поэтому и не дают, нельзя вывозить
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Нет. Они говорят дело. Это из одного из пакетов санкций ЕС против РФ Нельзя гражданам РФ вывозить гаджеты из страны ЕС дороже 700 евро. А эти смартфоны стоят дороже, там последняя флагманская модель Самсунга. Поэтому и не дают, нельзя вывозить
Комментарий скрыт
Хорошо это дело наш лыжник Савелий Коростелев прокомментировал «ни смартфонов, ни гaндoнов»
Так и написано в законе- не дарить русским смартфоны?
Ответ Священное молоко
Так и написано в законе- не дарить русским смартфоны?
Да так и написано , и ещё товары свыше 500 евро нельзя вывозить из европы тем у кого Российское гражданство . Оууу местные либералы , вы рады ? Женоподобные мальчики ... Которые люди мира ,без гражданства .
Ответ Священное молоко
Так и написано в законе- не дарить русским смартфоны?
Это требование самсунга. Санкции.
МОК и Самсунгу 40 лет удачи на видать!
Согласно ст. 3i Регламента 833/2014, гражданам РФ запрещено ввозить из ЕС в Россию смартфоны. Личные вещи могут быть конфискованы на границе, так как их ввоз трактуется как запрещенный импорт.
Ранее действовали ограничения на предметы роскоши (дороже 300 евро) и бытовую электронику (дороже 750 евро). Сейчас трактовка ужесточилась, и к конфискации могут отнести широкий список личных вещей.
Ограничения распространяются на товары, которые могут способствовать технологическому развитию (смартфоны).
Ответ lus
Согласно ст. 3i Регламента 833/2014, гражданам РФ запрещено ввозить из ЕС в Россию смартфоны. Личные вещи могут быть конфискованы на границе, так как их ввоз трактуется как запрещенный импорт. Ранее действовали ограничения на предметы роскоши (дороже 300 евро) и бытовую электронику (дороже 750 евро). Сейчас трактовка ужесточилась, и к конфискации могут отнести широкий список личных вещей. Ограничения распространяются на товары, которые могут способствовать технологическому развитию (смартфоны).
Символично, что закон начал действовать и обновляться с 2014 года.
Ответ lus
Согласно ст. 3i Регламента 833/2014, гражданам РФ запрещено ввозить из ЕС в Россию смартфоны. Личные вещи могут быть конфискованы на границе, так как их ввоз трактуется как запрещенный импорт. Ранее действовали ограничения на предметы роскоши (дороже 300 евро) и бытовую электронику (дороже 750 евро). Сейчас трактовка ужесточилась, и к конфискации могут отнести широкий список личных вещей. Ограничения распространяются на товары, которые могут способствовать технологическому развитию (смартфоны).
Они не в Россию летят, а в турцию. Нет прямых рейсов.
Какие же позорники эти капиталисты....
Ответ Аристафан
Какие же позорники эти капиталисты....
А в России что,коммунизм,что ли?)))))
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
А в России что,коммунизм,что ли?)))))
В россии православие самодержавие народность
Да вывозить нельзя, могут отобрать таможенники в теории... Но выдавать то не запрещено. Две три сотни евро лишними не будут, если сдать его в скупку)
Ответ Kirsan Sumbayev
Да вывозить нельзя, могут отобрать таможенники в теории... Но выдавать то не запрещено. Две три сотни евро лишними не будут, если сдать его в скупку)
Что отобрать? Телефон, который лежит в твоем кармане и в котором твоя симка? Ну, это же бред. :)
Ответ alexnew
Что отобрать? Телефон, который лежит в твоем кармане и в котором твоя симка? Ну, это же бред. :)
Да могут отобрать по последним законам 🤷‍♀️
Российских олимпийцев там же нет. Там нейтральные)
Ответ MariNika
Российских олимпийцев там же нет. Там нейтральные)
Но судят их как россиян)
Были бы нормальные журналисты там, а не блогеры, давно бы написали статью о сегрегации на этой Олимпиаде. Примерно такое отношение было к первому черному олимпийцу в 1936 году на Олимпиаде в нацистской Германии.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане
18 февраля, 16:20
Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»
18 февраля, 13:19
«Мы закроем этот вопрос, купим спортсменам телефоны. Пусть МОК будет стыдно». Свищев о том, что россиянам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны
18 февраля, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Мишлон выиграла масс-старт в биатлоне, Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале
23 секунды назад
Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
16 минут назад
«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
34 минуты назад
Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»
47 минут назад
Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
сегодня, 15:40
Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
сегодня, 15:21
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
сегодня, 15:19
Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
сегодня, 15:18
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
сегодня, 15:05
Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем