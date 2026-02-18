Васильев о медалях Клэбо: «Все эти побрякушки становятся бижутерией в отсутствие сильнейших лыжников мира – российских»

Васильев назвал олимпийские медали Клэбо бижутерией в отсутствие россиян.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил медали норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо с бижутерией.

Ранее Клэбо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. При этом пять золотых наград он взял на Играх-2026 в Италии – в пяти гонках.

«Нельзя забывать, что, как известно, самые больные спортсмены – это норвежские лыжники и биатлонисты. Они все самые больные, и поэтому они выигрывают все медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Я уверен: придет время, и мы узнаем, на каких запрещенных препаратах они все это выигрывали.

Я практически уверен, что все их нынешние медали, в том числе и медали Клэбо, превратятся просто в бижутерию. Сейчас они, конечно, празднуют триумф: великий, могучий, выдающийся. Но специалисты, именно специалисты, а не болельщики, прекрасно понимают: в отсутствие сильнейших лыжников мира, которыми являются российские, все эти побрякушки становятся бижутерией.

Пусть пока порадуются. Посмотрим на его лицо, когда все выяснится, на чем они выигрывали, и уж тем более, когда норвежские болельщики начнут задавать ему вопросы: мол, русских-то не было. Вот эта горькая горечь от этих медалей будет преследовать его все время», – заявил Васильев.

«Конечно, дело в отсутствии Большунова . И не только его, у нас вообще-то есть еще несколько сильных ребят, которые не дали бы ему здесь разгуляться и не позволили бы завоевать и половины тех медалей, которые он получил. Это абсолютно верно.

К тому же он психологически сильно разгружен, потому что понимает: конкуренции нет. Это придает ему дополнительных сил. Четыре года назад в Пекине, когда там была наша команда, у него вообще случился приступ на одной из дистанций, и он сошел. Почему? Потому что рядом были сильные конкуренты, и разгуляться ему было нельзя», – отметил Васильев.

Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников – вообще!