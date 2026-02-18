  • Спортс
  • Васильев о медалях Клэбо: «Все эти побрякушки становятся бижутерией в отсутствие сильнейших лыжников мира – российских»
115

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил медали норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо с бижутерией.

Ранее Клэбо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. При этом пять золотых наград он взял на Играх-2026 в Италии – в пяти гонках.

«Нельзя забывать, что, как известно, самые больные спортсмены – это норвежские лыжники и биатлонисты. Они все самые больные, и поэтому они выигрывают все медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Я уверен: придет время, и мы узнаем, на каких запрещенных препаратах они все это выигрывали.

Я практически уверен, что все их нынешние медали, в том числе и медали Клэбо, превратятся просто в бижутерию. Сейчас они, конечно, празднуют триумф: великий, могучий, выдающийся. Но специалисты, именно специалисты, а не болельщики, прекрасно понимают: в отсутствие сильнейших лыжников мира, которыми являются российские, все эти побрякушки становятся бижутерией.

Пусть пока порадуются. Посмотрим на его лицо, когда все выяснится, на чем они выигрывали, и уж тем более, когда норвежские болельщики начнут задавать ему вопросы: мол, русских-то не было. Вот эта горькая горечь от этих медалей будет преследовать его все время», – заявил Васильев.

«Конечно, дело в отсутствии Большунова. И не только его, у нас вообще-то есть еще несколько сильных ребят, которые не дали бы ему здесь разгуляться и не позволили бы завоевать и половины тех медалей, которые он получил. Это абсолютно верно.

К тому же он психологически сильно разгружен, потому что понимает: конкуренции нет. Это придает ему дополнительных сил. Четыре года назад в Пекине, когда там была наша команда, у него вообще случился приступ на одной из дистанций, и он сошел. Почему? Потому что рядом были сильные конкуренты, и разгуляться ему было нельзя», – отметил Васильев.

Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников – вообще!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
115 комментариев
Ну хорош уже бухать
Ну хорош уже бухать
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Не пьёт, на хлеб мажет 😂😂😂
Все сильнейшие лыжники и так были на играх
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Все сильнейшие лыжники и так были на играх
Коростелёв действующий обладатель кубка России на играх и насколько я помню он и в этом сезоне лидировал, пока не уехал на кубок Мира

так что по факту, все сильнейшие выступают грубо говоря
Коростелёв действующий обладатель кубка России на играх и насколько я помню он и в этом сезоне лидировал, пока не уехал на кубок Мира так что по факту, все сильнейшие выступают грубо говоря
Комментарий скрыт
Этот персонаж рюмку махнёт и начинает журналистам названивать
Этот персонаж рюмку махнёт и начинает журналистам названивать
Это он только нюхнул, когда махнёт, не то еще будет)
а о хоккейном золоте-2018 Васильев так может сказать?)
Давай лучше о тебе поговорим, Дмитрий

Где биатлонисты из Санкт-Петербурга? Президентом федерации биатлона которого ты являешься.
где их кубки и призовые места?

лунгдгрен недоделаный
Давай лучше о тебе поговорим, Дмитрий Где биатлонисты из Санкт-Петербурга? Президентом федерации биатлона которого ты являешься. где их кубки и призовые места? лунгдгрен недоделаный
Хамить-то зачем,слесарь Гаврилов? Не стал подчёркивать концовку вашей фамилии. Только с той стороны хамство в законе.
Хамить-то зачем,слесарь Гаврилов? Не стал подчёркивать концовку вашей фамилии. Только с той стороны хамство в законе.
чем фамилия не нравится? нацист?
Это совершенно не проблема Клэбо, что какие-либо лыжники отсутствуют на олимпиаде.
Сказочный .. патриот 😏
Сказочный .. патриот 😏
Лже
Так сильнейший Корестелев же присутствует. Выступает так себе правда.
Так сильнейший Корестелев же присутствует. Выступает так себе правда.
Как выступают белорусские лыжники? Когда были успехи? В прошлом веке?
Или ты только про российских пишешь?
Как выступают белорусские лыжники? Когда были успехи? В прошлом веке? Или ты только про российских пишешь?
Долидович на Олимпиадах занимал места намного выше Корестелева. (Как бы намекну).
Например в спринте Клебо побеждал всегда и когда россияне были.
Если бы на прошлых ОИ участвовали все сильнейшие, то у нейтральных спортсменов не было медалей в хоккее. Никто же не воняет по этому поводу.
Если бы на прошлых ОИ участвовали все сильнейшие, то у нейтральных спортсменов не было медалей в хоккее. Никто же не воняет по этому поводу.
позапрошлых*
Рекомендуем