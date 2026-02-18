Клэбо повторил рекорд Большунова среди лыжников по количеству медалей в рамках одной Олимпиады – по 5
Клэбо повторил рекорд Большунова по количеству медалей в рамках одной Олимпиады.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо повторил рекорд россиянина Александра Большунова по количеству медалей, завоеванных в рамках одной Олимпиады.
Ранее Клэбо выиграл пять гонок из пяти на Играх-2026 в Милане. Большунов брал пять медалей в Пекине-2022, но у него кроме трех золотых также было по одному серебру и бронзе.
В мужских лыжных гонках больше никто не выигрывал пять медалей на одной Олимпиаде.
Большунов не был допущен к отбору на Игры-2026 в Италии.
единственное его соперничество с Нортугом состоялось в шоу-гонке в Норвегии
Предыдущая олимпиада показала, что когда допущены лучшие, результат уже не тот.
Величие достигается, когда есть соревнования, Клэбо - проигрывал их.
Очень жаль, что современные лыжи не конкуренты способны.
Когда мы взяли олимпиаду по хоккею - спорц с пеной у рта вдалбливал всем нам, что это дно и не считается. Но при этом мы не запрещали никому там играть, это было их личное решение не выступать. Ну окей, не хотите - не надо, остальным из-за них что делать? Дома сидеть?
А тут нас забанили по чьей-то прихоти и политическому заказу, чел взял золото по сути в чемпионате водокачки и его мы должны называть великим и сравнивать с великими, кто реально соревновался с самыми топами.
Вы че, упоротые чтоли совсем?
Например, Федерер и Надаль - если бы Роджера отстранили в каком-нибудь 2006, то все выигранные Надалем ТБШ с 2006 по 2010, которых явно было бы больше, просеивались бы рядом фанатов в духе "Ну, Ролан Гаррос ладно, а вот Уимблдон он бы при Роджере никогда не взял", хотя в реальности все знают, кто выиграл Уимблдон в 2008 и какую роль та победа играет в наследии Надаля.
Что-то мне подсказывает, что такая победа могла бы быть и у Клебо над Большуновым. Да блин, даже в текущем положении, если меня попросят назвать самую яркую гонку Йоханнеса я в первую очередь вспомню марафон на ЧМ 2021.
Ещё раз - Клебо великий лыжник в любом случае, его подъемы в финальную горку - это визитная карточка всех лыжных гонок за последние 10 лет. Просто сам Йоханнес мог быть гораздо известнее и легендарнее, если бы их противостояние с Александром продолжилось. А так - лет через 15-20 Клебо будут вспоминать по статье из Википедии как мегачемпиона с десятками выигранных гонок на ОИ и ЧМ, помнить его спурты в финальный подъем, знаменитое "колесо", но многие ли будут пересматривать все те гонки, в которых он стал чемпионом - честно говоря сомневаюсь. По крайней мере, мне кажется, что гонки, выигранные в борьбе с Большуновым (а я уверен, что это были бы не только спринты) точно запомнились бы в истории сильнее.
А гонки с победами что Большунова, что Клэбо какие-то скучные и в основном предсказуемые. Даже на ЧМ-2021 могло быть интересно на финише, но кроме 2 последних километров там смотреть всё равно нечего.