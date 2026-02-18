  • Спортс
  Клэбо повторил рекорд Большунова среди лыжников по количеству медалей в рамках одной Олимпиады – по 5
Клэбо повторил рекорд Большунова среди лыжников по количеству медалей в рамках одной Олимпиады – по 5

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо повторил рекорд россиянина Александра Большунова по количеству медалей, завоеванных в рамках одной Олимпиады.

Ранее Клэбо выиграл пять гонок из пяти на Играх-2026 в Милане. Большунов брал пять медалей в Пекине-2022, но у него кроме трех золотых также было по одному серебру и бронзе.

В мужских лыжных гонках больше никто не выигрывал пять медалей на одной Олимпиаде.

Большунов не был допущен к отбору на Игры-2026 в Италии.

Звучит как издевательство , ей богу . Большунов свои медали взял в соперничестве с Клебо и Нортугом .
Ответ kvint(ksk)
Звучит как издевательство , ей богу . Большунов свои медали взял в соперничестве с Клебо и Нортугом .
Был лучшим среди великих и сильных!
Ответ kvint(ksk)
Звучит как издевательство , ей богу . Большунов свои медали взял в соперничестве с Клебо и Нортугом .
это где Большунов на олимпиаде или чемпионате мира соперничал с Нортугом?

единственное его соперничество с Нортугом состоялось в шоу-гонке в Норвегии
Что есть то есть . Очень жаль так получилось . Клебо и Большунов ровесники и на двух прошлых Олимпиадах больше золота вроде к Клебо было а медалей всего у Большунова . Эта Олимпиада могла стать неплохой разборкой . Может Клебо все равно победил а может была бы борьба уже не узнаем .
Ответ NomerSports
Что есть то есть . Очень жаль так получилось . Клебо и Большунов ровесники и на двух прошлых Олимпиадах больше золота вроде к Клебо было а медалей всего у Большунова . Эта Олимпиада могла стать неплохой разборкой . Может Клебо все равно победил а может была бы борьба уже не узнаем .
В Пекине золотых медалей больше было у Большунова.
Большунов грустит, что Клебо выиглал 5 медалей без него. Так и не узнаем, сколько бы Клебо выиграл, если Большунов бегал все 4 года на КМ и на этих ОИ. А мы лишились удовольствия это видеть.
Может и Клэбо молодец, но великие люди соревнуются с лучшими.
Предыдущая олимпиада показала, что когда допущены лучшие, результат уже не тот.
Величие достигается, когда есть соревнования, Клэбо - проигрывал их.
Очень жаль, что современные лыжи не конкуренты способны.
Ответ Tony_Montana
Может и Клэбо молодец, но великие люди соревнуются с лучшими. Предыдущая олимпиада показала, что когда допущены лучшие, результат уже не тот. Величие достигается, когда есть соревнования, Клэбо - проигрывал их. Очень жаль, что современные лыжи не конкуренты способны.
Он не виноват, что не допустили одного нашего спортсмена. Не факт что наш спортсмен был бы настолько хорошо. Жаль не узнаем никогда.
Ответ Tony_Montana
Может и Клэбо молодец, но великие люди соревнуются с лучшими. Предыдущая олимпиада показала, что когда допущены лучшие, результат уже не тот. Величие достигается, когда есть соревнования, Клэбо - проигрывал их. Очень жаль, что современные лыжи не конкуренты способны.
На предыдущей и китайские товарищи почему то хорошо выступали,а в Европе посредственно.
Зачем это форсить с таким упорством?
Когда мы взяли олимпиаду по хоккею - спорц с пеной у рта вдалбливал всем нам, что это дно и не считается. Но при этом мы не запрещали никому там играть, это было их личное решение не выступать. Ну окей, не хотите - не надо, остальным из-за них что делать? Дома сидеть?
А тут нас забанили по чьей-то прихоти и политическому заказу, чел взял золото по сути в чемпионате водокачки и его мы должны называть великим и сравнивать с великими, кто реально соревновался с самыми топами.
Вы че, упоротые чтоли совсем?
Я лично считаю, что отстранение Большунова это беда в том числе и самого Клебо. Он великий лыжник, но великие спортсмены запоминаются не только достижениями, но и противостояниями с другими великими спортсменами. Подобные соперничества зачастую становятся вообще главными эпизодами, составляющими основу наследия спортсмена.
Например, Федерер и Надаль - если бы Роджера отстранили в каком-нибудь 2006, то все выигранные Надалем ТБШ с 2006 по 2010, которых явно было бы больше, просеивались бы рядом фанатов в духе "Ну, Ролан Гаррос ладно, а вот Уимблдон он бы при Роджере никогда не взял", хотя в реальности все знают, кто выиграл Уимблдон в 2008 и какую роль та победа играет в наследии Надаля.
Что-то мне подсказывает, что такая победа могла бы быть и у Клебо над Большуновым. Да блин, даже в текущем положении, если меня попросят назвать самую яркую гонку Йоханнеса я в первую очередь вспомню марафон на ЧМ 2021.
Ещё раз - Клебо великий лыжник в любом случае, его подъемы в финальную горку - это визитная карточка всех лыжных гонок за последние 10 лет. Просто сам Йоханнес мог быть гораздо известнее и легендарнее, если бы их противостояние с Александром продолжилось. А так - лет через 15-20 Клебо будут вспоминать по статье из Википедии как мегачемпиона с десятками выигранных гонок на ОИ и ЧМ, помнить его спурты в финальный подъем, знаменитое "колесо", но многие ли будут пересматривать все те гонки, в которых он стал чемпионом - честно говоря сомневаюсь. По крайней мере, мне кажется, что гонки, выигранные в борьбе с Большуновым (а я уверен, что это были бы не только спринты) точно запомнились бы в истории сильнее.
Ответ limitforever
Я лично считаю, что отстранение Большунова это беда в том числе и самого Клебо. Он великий лыжник, но великие спортсмены запоминаются не только достижениями, но и противостояниями с другими великими спортсменами. Подобные соперничества зачастую становятся вообще главными эпизодами, составляющими основу наследия спортсмена. Например, Федерер и Надаль - если бы Роджера отстранили в каком-нибудь 2006, то все выигранные Надалем ТБШ с 2006 по 2010, которых явно было бы больше, просеивались бы рядом фанатов в духе "Ну, Ролан Гаррос ладно, а вот Уимблдон он бы при Роджере никогда не взял", хотя в реальности все знают, кто выиграл Уимблдон в 2008 и какую роль та победа играет в наследии Надаля. Что-то мне подсказывает, что такая победа могла бы быть и у Клебо над Большуновым. Да блин, даже в текущем положении, если меня попросят назвать самую яркую гонку Йоханнеса я в первую очередь вспомню марафон на ЧМ 2021. Ещё раз - Клебо великий лыжник в любом случае, его подъемы в финальную горку - это визитная карточка всех лыжных гонок за последние 10 лет. Просто сам Йоханнес мог быть гораздо известнее и легендарнее, если бы их противостояние с Александром продолжилось. А так - лет через 15-20 Клебо будут вспоминать по статье из Википедии как мегачемпиона с десятками выигранных гонок на ОИ и ЧМ, помнить его спурты в финальный подъем, знаменитое "колесо", но многие ли будут пересматривать все те гонки, в которых он стал чемпионом - честно говоря сомневаюсь. По крайней мере, мне кажется, что гонки, выигранные в борьбе с Большуновым (а я уверен, что это были бы не только спринты) точно запомнились бы в истории сильнее.
Ну и сразу, не по теме верхнего комментария, но в качестве защиты от очередного полит. срача - пожалуйста, прежде чем писать про "МИТИНГ!!1!1", скажите в каком митинге участвовала Алина Пеклецова, Евгения Крупицкая, Сергей Ардашев и Сергей Волков. Спасибо.
Ответ limitforever
Я лично считаю, что отстранение Большунова это беда в том числе и самого Клебо. Он великий лыжник, но великие спортсмены запоминаются не только достижениями, но и противостояниями с другими великими спортсменами. Подобные соперничества зачастую становятся вообще главными эпизодами, составляющими основу наследия спортсмена. Например, Федерер и Надаль - если бы Роджера отстранили в каком-нибудь 2006, то все выигранные Надалем ТБШ с 2006 по 2010, которых явно было бы больше, просеивались бы рядом фанатов в духе "Ну, Ролан Гаррос ладно, а вот Уимблдон он бы при Роджере никогда не взял", хотя в реальности все знают, кто выиграл Уимблдон в 2008 и какую роль та победа играет в наследии Надаля. Что-то мне подсказывает, что такая победа могла бы быть и у Клебо над Большуновым. Да блин, даже в текущем положении, если меня попросят назвать самую яркую гонку Йоханнеса я в первую очередь вспомню марафон на ЧМ 2021. Ещё раз - Клебо великий лыжник в любом случае, его подъемы в финальную горку - это визитная карточка всех лыжных гонок за последние 10 лет. Просто сам Йоханнес мог быть гораздо известнее и легендарнее, если бы их противостояние с Александром продолжилось. А так - лет через 15-20 Клебо будут вспоминать по статье из Википедии как мегачемпиона с десятками выигранных гонок на ОИ и ЧМ, помнить его спурты в финальный подъем, знаменитое "колесо", но многие ли будут пересматривать все те гонки, в которых он стал чемпионом - честно говоря сомневаюсь. По крайней мере, мне кажется, что гонки, выигранные в борьбе с Большуновым (а я уверен, что это были бы не только спринты) точно запомнились бы в истории сильнее.
Женский марафон на ОИ-2010, вот это было эпично, какая битва Бьорген и Ковальчик до самых последних метров, рекомендую пересмотреть, на ютубе есть (ещё бы с комментатором где-то найти запись). Самый лучший масс-старт в лыжах, что я видел. У мужчин больше всего понравились марафон в Холменколлене-2010 в кубке мира и марафон на ОИ-2018 (жаль только Большунов там лыжи не поменял, из-за этого концовка скомканная вышла, такая борьба могла бы быть). Неплох был скиатлон на ЧМ-2017, но падение Сундби немного испортило впечатление, в борьбе было бы интереснее.
А гонки с победами что Большунова, что Клэбо какие-то скучные и в основном предсказуемые. Даже на ЧМ-2021 могло быть интересно на финише, но кроме 2 последних километров там смотреть всё равно нечего.
Кстати накину я тут глянул историю и у Клебо за 2 прошлые олимпиады всего 3 медали личные были, ну если я правильно посчитал . Так вроде супер спортсмен , но с нюансами . Хех
Большунов,не участвуй Клебо,тоже смог бы стать рекордсменом!
Ответ Геннадий Тёкин
Большунов,не участвуй Клебо,тоже смог бы стать рекордсменом!
Не смог бы, он в спринтах ноль
Ответ Александр Митраков
Не смог бы, он в спринтах ноль
Большунов олимпийский призёр спринта
Достижение обесценено с отсутствием лыжников России. Что ж Клэбо на прошлой Олимпиаде не феерил, если он такой великий? Большунов прошлые годы, пока не захворал и не утратил мотивацию, на внутрироссийских стартах тоже выносил всех в одну калитку. Так и Клэбо без русских все старты бегает на кубке Норвегии.
Ответ BeyPyrom
Достижение обесценено с отсутствием лыжников России. Что ж Клэбо на прошлой Олимпиаде не феерил, если он такой великий? Большунов прошлые годы, пока не захворал и не утратил мотивацию, на внутрироссийских стартах тоже выносил всех в одну калитку. Так и Клэбо без русских все старты бегает на кубке Норвегии.
За 4 года может многое поменяться. Спортсмен, фееривший на одной Олимпиаде, может провалиться на другой, и наоборот. Плюс разные трассы и климатические условия.
Интересно, те люди, что будут здесь писать "но Большунов это сделал в конкуренции с сильнейшими!" и крутить сами себе лайки, реально считают, что сейчас в мире есть лыжники, которые не пустили бы Клэбо ДАЖЕ НА ПОДИУМ хотя бы в одной гонке на этих Олимпийских? 😄
