Клэбо повторил рекорд Большунова среди лыжников по количеству медалей в рамках одной Олимпиады – по 5

Клэбо повторил рекорд Большунова по количеству медалей в рамках одной Олимпиады.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо повторил рекорд россиянина Александра Большунова по количеству медалей, завоеванных в рамках одной Олимпиады.

Ранее Клэбо выиграл пять гонок из пяти на Играх-2026 в Милане. Большунов брал пять медалей в Пекине-2022, но у него кроме трех золотых также было по одному серебру и бронзе.

В мужских лыжных гонках больше никто не выигрывал пять медалей на одной Олимпиаде.

Большунов не был допущен к отбору на Игры-2026 в Италии.