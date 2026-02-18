Дмитрий Дубровский: «Визы у прыгунов с трамплина действуют до конца февраля, так что на Кубок мира мы не попадаем. Остаются внутрироссийские старты»

Дубровский: прыгуны с трамплина не попадут на Кубок мира из-за отсутствия виз.

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что российские спортсмены из-за несвоевременной выдачи виз пока не могут выступать на Кубке мира.

– В прыжках нейтральный статус получили четыре спортсмена, в том числе Данил Садреев и 31-летний Михаил Назаров, плюс два двоеборца: Артем Галунин и Самир Мастиев.

Случилось это в 20-х числах декабря, документы на оформление шенгенских виз мы направили еще до получения нейтрального статуса, 10 декабря. На 26 декабря был запланирован наш вылет на Турне четырех трамплинов. А визы мы получили 22 января, фактически уже после даты окончания квалификационного периода.

Убежден, что в таком ходе событий точно присутствует политическая подоплека, потому что наши коллеги из фристайла и сноуборда столкнулись с той же проблемой несвоевременной выдачи виз и не смогли выехать в Европу, чтобы принять участие в международных соревнованиях. Кроме того, наши шенгенские визы одноразовые, действуют до конца февраля.

И чтобы нам выехать в марте на этапы Кубка мира, визы пришлось бы переделывать, так их мы тоже вынужденно пропустим. В Европу, несмотря на нейтральный статус, не попадаем, и для практики остаются только внутрироссийские старты: в начале марта международные состязания «Тагильская сталь» в Нижнем Тагиле, а в конце марта финалы Кубка России.

– Все-таки, как вы думаете, эти проволочки и выкрутасы с визами – это просто неловкая бюрократическая возня или согласованная кампания в угоду тем, кто этих бюрократов содержит?

– Думаю, речь все же идет о согласованной кампании против российского спорта, – сказал Дубровский.