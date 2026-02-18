Презервативы с Олимпиады-2026 появились на маркетплейсах. Ранее средства контрацепции закончились в олимпийских деревнях

Презервативы с Олимпиады-2026 появились на маркетплейсах.

Презервативы с символикой Олимпиады-2026 появились в продаже на маркетплейсах, сообщает The Sun.

В частности, на платформе Vinted можно найти упаковку за 105 евро (около 9,5 тысяч рублей).

Ранее организаторы Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо сообщали, что в олимпийских деревнях за несколько дней закончились бесплатные презервативы, которые выдаются спортсменам. Однако на этой неделе запасы в итоге пополнили .

Средства контрацепции на Играх раздают с 1988 года в рамках кампании по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем.

