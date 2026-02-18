Презервативы с Олимпиады-2026 появились на маркетплейсах. Ранее средства контрацепции закончились в олимпийских деревнях
Презервативы с Олимпиады-2026 появились на маркетплейсах.
Презервативы с символикой Олимпиады-2026 появились в продаже на маркетплейсах, сообщает The Sun.
В частности, на платформе Vinted можно найти упаковку за 105 евро (около 9,5 тысяч рублей).
Ранее организаторы Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо сообщали, что в олимпийских деревнях за несколько дней закончились бесплатные презервативы, которые выдаются спортсменам. Однако на этой неделе запасы в итоге пополнили.
Средства контрацепции на Играх раздают с 1988 года в рамках кампании по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем.
На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало
Ну и как вам ски-альпинизм?6907 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The Sun
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все таки это Европа)
это даже круче Дурова может быть, хороший бизнес )