Презервативы с Олимпиады-2026 появились на маркетплейсах. Ранее средства контрацепции закончились в олимпийских деревнях

52

Презервативы с символикой Олимпиады-2026 появились в продаже на маркетплейсах, сообщает The Sun.

В частности, на платформе Vinted можно найти упаковку за 105 евро (около 9,5 тысяч рублей).

Ранее организаторы Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо сообщали, что в олимпийских деревнях за несколько дней закончились бесплатные презервативы, которые выдаются спортсменам. Однако на этой неделе запасы в итоге пополнили.

Средства контрацепции на Играх раздают с 1988 года в рамках кампании по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем.

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало

52 комментария
Каждый день новая важная информация про презервативы на Олимпиаде
Ответ Александр Шульгин
Каждый день новая важная информация про презервативы на Олимпиаде
А чего, хорошо же. Теперь каждый может ощутить себя олимпийцем, поучаствовать в Играх.
Ответ Александр Шульгин
Каждый день новая важная информация про презервативы на Олимпиаде
Почему каждый? Про фигуриста кырылло и скелетониста в кастрюле уже не вспоминают
Еще и в главные новости запихнули. Ну спортс. Ну шалуны
Новая тема для ролевух - «мы на олимпиаде!»
Ответ burefan
Новая тема для ролевух - «мы на олимпиаде!»
Причем Сани. Двойки. Мужчины
Все таки это Европа)
Использованные и с автографами)?
Презервативы с Олимпиады-2026... где они сейчас?
Сейчас узнаем, чей след - еврейский или украинский
Продолжайте наблюдение, может скоро медали появятся
Ответ Владимир Ночевной
Б/у? С фамилиями?
хехе
это даже круче Дурова может быть, хороший бизнес )
Вот как будто не о чем больше написать, обязательно про это новость на спортивном сайте написать, что нет спортивных тем))))
А смартфоны самсунг не появились? Кто ж это....
Ответ Остап Бендер
А смартфоны самсунг не появились? Кто ж это....
даже VW есть, сочинские
