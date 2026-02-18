  • Спортс
Клэбо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он обошел Латынину, Льюиса и Ледеки, а уступает только Фелпсу

Клэбо обошел советскую гимнастку Латынину по количеству побед на Олимпиадах.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал 10-кратным олимпийским чемпионом.

29-летний спортсмен выиграл командный спринт вместе с Эйнаром Хедегартом на Играх-2026 в Италии. На этих соревнованиях Клэбо взял уже 5-е золото в 5 гонках.

Также Клэбо обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген (у них по 8 золотых медалей).

С учетом летних видов спорта Клэбо также обошел 9-кратных олимпийских чемпионов: Ларису Латынину (СССР, спортивная гимнастика), Карла Льюиса (США, легкая атлетика), Калеба Дрессела, Марка Спитца, Кэти Ледеки (все – США, плавание) и Пааво Нурми (Финляндия, легкая атлетика).

С учетом и зимних, и летних Игр Клэбо уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Помню как в детстве впечатлял своим финишным спуртом Нортуг, но тут другой уровень. С такой стабильностью выдавать такие ускорения без единой технической помарки на такой частоте.. За гранью понимания это)
Ответ Александр Исаев
Помню как в детстве впечатлял своим финишным спуртом Нортуг, но тут другой уровень. С такой стабильностью выдавать такие ускорения без единой технической помарки на такой частоте.. За гранью понимания это)
Петр, конечно, недополучил золотых на Олимпиадах.. Всего лишь две!..
Ответ Йети
Петр, конечно, недополучил золотых на Олимпиадах.. Всего лишь две!..
Конкуренция тогда была серьёзней в него. Даже внутри сборной
Десятое золото ,а ведь еще и не вечер)))
Мои поздравления величайшему лыжнику !
Ответ Czeslawowicz
Десятое золото ,а ведь еще и не вечер))) Мои поздравления величайшему лыжнику !
Великий-да. Величайший-спорно. Добавлено много лыжных дисциплин и сравнивать с тем, что было 30 лет назад и больше, не совсем корректно. Вернее, самому титулованному лыжнику)))
Ответ 3soroki
Великий-да. Величайший-спорно. Добавлено много лыжных дисциплин и сравнивать с тем, что было 30 лет назад и больше, не совсем корректно. Вернее, самому титулованному лыжнику)))
А 100 лет назад вообще только две дистанции было, и бегали только мужчины. Давайте тогда не будем ничего кроме них учитывать, чтоб "корректно" сравнивать?
Феномен!
- "Его надо в поликлинику сдать, для опытов".(с) Игорь Иванович Печкин
Велик,что еще сказать
Хедегарта бы сегодня отметил. Явно было видно, как волнуется на старте, но на третьем этапе собрался да ещё и привез Йоханнесу несколько секунд преимущества. Два золота и бронза у биатлониста в лыжах! Поромаа, как ты там вообще? 😄
10 -это конечно великое достижение. Но Бьерген , Бьерндален , Дэли , Фелпс взяли свое золото в присутствии всех сильнейших в свое время ......
Великий чемпион, браво!!!
Ну и повторил рекорд по выиграным золотым медалям на одной олимпиаде для зимних игр!
