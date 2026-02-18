Дегтярев о данных, что 61% россиян регулярно занимаются спортом: «В этой статистике есть те, кто задваивается и даже затраивается. Мы ее чистим»
Министр спорта России Михаил Дегтярев признал, что данные о том, что 61% граждан России регулярно занимается спортом, являются неточными.
– Недавно вы говорили, что 61% граждан России регулярно занимается спортом. Насколько это очищенная статистика? Нет ли опасений, что люди в ней могут задваиваться?
– Есть и те, кто задваивается, и даже те, кто затраивается. Я это признаю на всех трибунах, но мы чистим статистику. А чтобы данные были абсолютно точными, в спорте нужна сквозная цифровизация. И наша стратегия цифрового развития подразумевает, что в течение двух с половиной лет мы с Минцифры сделаем все необходимое и на базе ГИС «Спорт» увидим всю картину.
– Как это будет работать?
– Во-первых, сама экосистема спорта будет оцифрована. Каждая спортшкола будет иметь свой паспорт. К ней будет привязан календарь с личными кабинетами спортсменов и тренеров. Здесь мы подключаем «Мой спорт», который приобрели у частного инвестора. Тут посчитать проще.
Но еще мы хотим увидеть тех, кто индивидуально занимается спортом. А это задачка непростая, потому что персональные приложения есть отечественные, есть иностранные, самые разные. И есть вопросы по тому, как все это увязать. Но задача перед нашим департаментом цифрового развития поставлена.
Когда все это заработает, мы отшелушим задвоение и затроение в рамках экосистемы спортшкол и спортивных обществ и добавим тех, кто занимается спортом индивидуально. И я вас уверяю, все это приведет к тем же самым цифрам. Как я чувствую материю, плюс-минус 2-3%, – сказал Дегтярев.
90% молодежи вовлечено в спорт, Fan ID расширят «на новые матчи и кубки». Свежие идеи и подсчеты Дегтярева
Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева
Занимается более одной спортивной активностью. Занятия - положим, два, но челрвек-то один