  Дегтярев о данных, что 61% россиян регулярно занимаются спортом: «В этой статистике есть те, кто задваивается и даже затраивается. Мы ее чистим»
13

Дегтярев о данных, что 61% россиян регулярно занимаются спортом: «В этой статистике есть те, кто задваивается и даже затраивается. Мы ее чистим»

Дегтярев: статистику, что 61% граждан РФ занимаются спортом, нужно чистить.

Министр спорта России Михаил Дегтярев признал, что данные о том, что 61% граждан России регулярно занимается спортом, являются неточными. 

– Недавно вы говорили, что 61% граждан России регулярно занимается спортом. Насколько это очищенная статистика? Нет ли опасений, что люди в ней могут задваиваться?

– Есть и те, кто задваивается, и даже те, кто затраивается. Я это признаю на всех трибунах, но мы чистим статистику. А чтобы данные были абсолютно точными, в спорте нужна сквозная цифровизация. И наша стратегия цифрового развития подразумевает, что в течение двух с половиной лет мы с Минцифры сделаем все необходимое и на базе ГИС «Спорт» увидим всю картину.

– Как это будет работать?

– Во-первых, сама экосистема спорта будет оцифрована. Каждая спортшкола будет иметь свой паспорт. К ней будет привязан календарь с личными кабинетами спортсменов и тренеров. Здесь мы подключаем «Мой спорт», который приобрели у частного инвестора. Тут посчитать проще.

Но еще мы хотим увидеть тех, кто индивидуально занимается спортом. А это задачка непростая, потому что персональные приложения есть отечественные, есть иностранные, самые разные. И есть вопросы по тому, как все это увязать. Но задача перед нашим департаментом цифрового развития поставлена.

Когда все это заработает, мы отшелушим задвоение и затроение в рамках экосистемы спортшкол и спортивных обществ и добавим тех, кто занимается спортом индивидуально. И я вас уверяю, все это приведет к тем же самым цифрам. Как я чувствую материю, плюс-минус 2-3%, – сказал Дегтярев. 

90% молодежи вовлечено в спорт, Fan ID расширят «на новые матчи и кубки». Свежие идеи и подсчеты Дегтярева

Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoМихаил Дегтярев
массовый спорт
— Но позвольте, как же он служил в очистке?
Ясно, надо запретить все иностранные спорт приложения. Ничего ЦРУ данные получать о людях которые у нас бегают или плавают))
Ответ Покерный Футбол
Ясно, надо запретить все иностранные спорт приложения. Ничего ЦРУ данные получать о людях которые у нас бегают или плавают))
Именно так. Ничего смешного нет.
Задваиваются и даже затраиваются. Вот как.... И кто бы мог подумать?
Циферки надо местами поменять - 16, и тогда будет больше похоже на правду
А как это задваивается?
Ответ Manatusik
А как это задваивается?
"Он шёл с двух тренировок сразу..."
Занимается более одной спортивной активностью. Занятия - положим, два, но челрвек-то один
Ответ Manatusik
А как это задваивается?
Учёт обезличен. Вот ходит школьник на физкультуру в школе - один раз учли в статистике от школы. Если он при этом посещает спортивную секцию - ещё раз учтут в статистике от секции. Занимается ещё в одной - увеличит цифру и там.
Что они так носятся с этой статистикой? Кому она нужна вообще?
Ощущение такое, что стремление организовать учет превалирует над вовлечением населения в спорт. Озвучил бы, во что эти статистические изыски с частными инвесторами обходятся. Может, на эти деньги лишний десяток спорткомплексов построить можно?
