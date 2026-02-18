  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Спортсменов без управленческого опыта во главе федераций быть не должно. Это моя принципиальная позиция»
10

Михаил Дегтярев: «Спортсменов без управленческого опыта во главе федераций быть не должно. Это моя принципиальная позиция»

Дегтярев: спортсмены без опыта управления не должны возглавлять федерации.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что принципиально против того, чтобы спортивные федерации возглавляли спортсмены без опыта на руководящих должностях.

– Объединение лыжных видов в одну федерацию – вопрос решенный?

– Это решение напрашивается. Позиция лыжных видов на международной арене должна быть проактивной. Выступление двух наших лыжников показывает, что без международных стартов результат не может быть высоким, потому что надо обкатываться, получать опыт.

Так что и в этом случае должен быть человек с ресурсами, в том числе финансовыми, и любящий зимние виды. Такие люди есть. Главное – это не должен быть спортсмен без опыта руководства.

– То есть это должен быть человек бизнеса, управленец?

– Менеджер. Спортсменов, если они не получили дополнительного образования и управленческого опыта, во главе федераций быть не должно.

– Это ваша принципиальная позиция?

– Да. Потому что надоели разговоры, что кто-то там разбирается в спорте, и он сейчас порулит... Мы уже видим, как нарулили в некоторых видах спорта.

Спортсмен может быть руководителем, только если он имеет соответствующее образование, команду и желательно опыт управления большими процессами, например, бизнесом. Такие примеры есть. Но этот человек – в первую очередь управленец и только потом бывший спортсмен, а не наоборот.

У меня позиция жесткая. С любовью отношусь ко всем спортсменам, однако их работа – побеждать на соревнованиях. Если хотят управлять – пусть учатся, набираются опыта и тогда возвращаются, – сказал Дегтярев. 

Ну и как вам ски-альпинизм?6904 голоса
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoлыжные гонки
ФЛГР
logoМихаил Дегтярев
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У тебя бы кто-нибудь руль отобрал уже. Чего ты, чудик, нарулить успел... Мрак!
Значит губерневу ни чего не светит. Так и останется до пенсии комментатором.
Это что, всех их в думу теперь?
В биатлоне был Прохоров. И что?
Не, ну хорошо конечно, если придёт умный и с деньгами, чтобы и регионам помогал, и сборную комплектовал по- уму. А не хотелки тренеров своих протолкнуть. А результата ноль
Снуп Догг всю олимпийскую сборную тренирует и нормально всё! При этом и летнюю и зимнюю. Даже медали какие-то занимают.
Вяльбе в отставку значит
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Вяльбе в отставку значит
Вяльбе кандидат наук и второе высшее по экономике, плюс руководящий опыт.
По этому критерию ее точно не выгонишь.
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Вяльбе в отставку значит
Вяльбе со дна лыжную сборную подняла и сделала боеспособной. Может быть она бывает резка, но ее результаты прекрасные
Хорошо придумал, чтобы во главе федерации ставить бизнесменов. Чтобы минспорту не заморачиваться о финансировании федераций и поддержки спорта в регионах.
большинство управленцев думают в 1-ю очередь о своем кошельке и решения принимают на этой основе.
Разумно если президент -человек спорта, и с ним в тандеме гендир. Ну и регулярная подотчетность перед коллегиальным органом федерации.
Иначе это похоже на расстановку своих манагеров для контроля финпотоков.
Министров/депутатов/управленцев у нас регулярно сажают за управление в пользу св.кошелька.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о Большунове: «Сейчас он вчистую проигрывает сражение с медными трубами. Не справляется с их количеством, вниманием, деньгами»
17 февраля, 13:31
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
14 февраля, 09:08
Маркус Крамер: «Вяльбе оказывала большое давление, но высказывала все в глаза. Потом могла позвать в баню и что-нибудь предложить выпить»
11 февраля, 07:38
Рекомендуем
Главные новости
Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
15 минут назад
«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
33 минуты назад
Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»
46 минут назад
Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
59 минут назад
Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
сегодня, 15:21
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
сегодня, 15:19
Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
сегодня, 15:18
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
сегодня, 15:05
Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»
сегодня, 14:43
Коростелев сравнил лыжи и фигурное катание по токсичности: «У нас не сильно лучше. Пытаюсь фильтровать информацию и класть болт на негатив»
сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем