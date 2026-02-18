Михаил Дегтярев: «Спортсменов без управленческого опыта во главе федераций быть не должно. Это моя принципиальная позиция»

Дегтярев: спортсмены без опыта управления не должны возглавлять федерации.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что принципиально против того, чтобы спортивные федерации возглавляли спортсмены без опыта на руководящих должностях.

– Объединение лыжных видов в одну федерацию – вопрос решенный?

– Это решение напрашивается. Позиция лыжных видов на международной арене должна быть проактивной. Выступление двух наших лыжников показывает, что без международных стартов результат не может быть высоким, потому что надо обкатываться, получать опыт.

Так что и в этом случае должен быть человек с ресурсами, в том числе финансовыми, и любящий зимние виды. Такие люди есть. Главное – это не должен быть спортсмен без опыта руководства.

– То есть это должен быть человек бизнеса, управленец?

– Менеджер. Спортсменов, если они не получили дополнительного образования и управленческого опыта, во главе федераций быть не должно.

– Это ваша принципиальная позиция?

– Да. Потому что надоели разговоры, что кто-то там разбирается в спорте, и он сейчас порулит... Мы уже видим, как нарулили в некоторых видах спорта.

Спортсмен может быть руководителем, только если он имеет соответствующее образование, команду и желательно опыт управления большими процессами, например, бизнесом. Такие примеры есть. Но этот человек – в первую очередь управленец и только потом бывший спортсмен, а не наоборот.

У меня позиция жесткая. С любовью отношусь ко всем спортсменам, однако их работа – побеждать на соревнованиях. Если хотят управлять – пусть учатся, набираются опыта и тогда возвращаются, – сказал Дегтярев.