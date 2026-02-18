«Всем выдают Samsung, а нам дали только шампунь с зубной пастой». Ски-альпинист Филиппов показал, что ему подарили на Олимпиаде

Ски-альпинист Никита Филиппов показал, что ему подарили на Олимпиаде.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов показал, что ему выдали организаторы на Олимпиаде-2026 в Милане.

В комплекте – «нейтральная» экипировка и подарки от спонсоров.

«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», – написал Филиппов.