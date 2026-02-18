«Всем выдают Samsung, а нам дали только шампунь с зубной пастой». Ски-альпинист Филиппов показал, что ему подарили на Олимпиаде
Ски-альпинист Никита Филиппов показал, что ему подарили на Олимпиаде.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов показал, что ему выдали организаторы на Олимпиаде-2026 в Милане.
В комплекте – «нейтральная» экипировка и подарки от спонсоров.
«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», – написал Филиппов.
Ну и как вам ски-альпинизм?6903 голоса
Понравился!
Не понравился
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотел написать, почему так поздно заселились, оказывается трасса до вчерашнего дня была закрыта для тренировок , а соревнования уже завтра, все в один день.
Иронично, что телефон называется Galaxy Z
А фигуристам и шампунь не дали....
А меня вопрос? А наших нейтральных дома не одели? Кто эти вещи даёт? Все приехали со своими чемоданами и формой выданных дома.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем