Собака выбежала на финишную прямую в квалификации командного спринта лыжников на Олимпиаде-2026

На финишной прямой женского командного спринта на Олимпиаде-2026 на трассу выбежала собака. Она попала в объектив фотофиниша.

Утром 18 февраля у лыжников прошла квалификация командного спринта свободным стилем. Финал начнется в 13:45 по московскому времени.

Скриншоты из трансляции Okko: