Собака выбежала на финишную прямую в квалификации командного спринта лыжников на Олимпиаде-2026
Собака выбежала на финишную прямую командного спринта на Олимпиаде.
На финишной прямой женского командного спринта на Олимпиаде-2026 на трассу выбежала собака. Она попала в объектив фотофиниша.
Утром 18 февраля у лыжников прошла квалификация командного спринта свободным стилем. Финал начнется в 13:45 по московскому времени.
Скриншоты из трансляции Okko:
Ну и как вам ски-альпинизм?6903 голоса
Понравился!
Не понравился
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
49 комментариев
Медаль будет, хотя бы мясная?