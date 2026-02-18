  • Спортс
Фото
49

Собака выбежала на финишную прямую в квалификации командного спринта лыжников на Олимпиаде-2026

Собака выбежала на финишную прямую командного спринта на Олимпиаде.

На финишной прямой женского командного спринта на Олимпиаде-2026 на трассу выбежала собака. Она попала в объектив фотофиниша.

Утром 18 февраля у лыжников прошла квалификация командного спринта свободным стилем. Финал начнется в 13:45 по московскому времени. 

Скриншоты из трансляции Okko: 

Ну и как вам ски-альпинизм?6903 голоса
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
животные и спорт
logoлыжные гонки
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется это больше волк чем собака...
Ответ vofrolovmts
Мне кажется это больше волк чем собака...
Ничто не волк,кроме волка.
Ответ vofrolovmts
Мне кажется это больше волк чем собака...
Комментарий удален пользователем
Собака молодцом! Вошла в 20-ку!
Квалифицировалась!
Ответ Ю. Евгеньевич
Квалифицировалась!
19 получается
Это Чехословакий влчак, смесь Немецкой овчарки с карпатским волком. Больше волк, чем собака 70/30.
Однозначно станет одним из самых запоминающихся эпизодов на этой Олимпиаде! )
Ответ Йети
Однозначно станет одним из самых запоминающихся эпизодов на этой Олимпиаде! )
Рекорды Клебо побоку?
Ответ Он саМый
Рекорды Клебо побоку?
Он же не волк.
Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!
Про Газзаева уже была шутка?)
Ответ Ivan Belokrinitsky
Про Газзаева уже была шутка?)
Тут порода другая. Явно не просто пёс)
Так какой финишировала собака ?
Медаль будет, хотя бы мясная?
Что за порода интересно? Вообще похож на волка, но с ошейником и дружелюбный.
А морда какая счастливая!
