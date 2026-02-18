Горнолыжники Плешкова и Ефимов выступят на чемпионате России в супергиганте

Горнолыжники Плешкова и Ефимов выступят на чемпионате России.

Участники Олимпиады-2026 горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов примут участие в чемпионате России в дисциплине «супергигант».

Об этом сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников. Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 1 марта.

На Играх-2026 в Италии Плешкова заняла 19-е место в супергиганте и 22-е – в скоростном спуске. Ефимов выступал в слаломе и не смог финишировать в первой попытке.