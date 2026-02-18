Дарья Непряева: «На Олимпиаде нас несколько раз тестировали на допинг, приходили в 7 утра. Но это нормальная процедура»

Непряева рассказала об утренних проверках на допинг во время Олимпиады.

Лыжница Дарья Непряева рассказала, что ее и Савелия Коростелева несколько раз проверили на допинг во время Олимпиады .

Ранее появилась информация, что фигуриста Петра Гуменника во время Игр вызывали на допинг-контроль в 7 часов утра.

«Это обычная история. Видела в TikTok видео, которые, по всей видимости, делают подростки, о том, что все против нас, о том, что у него [Гуменника] взяли допинг-пробу в 7 утра. К нам тоже уже несколько раз приходили в 7 утра, но это обычная, стандартная процедура – допинг-контроль приходит рано утром. И приходили в день отдыха. Это нормально.

После допуска в декабре на международные старты нас с Савелием регулярно тестируют. Приезжают на каждом этапе Кубка мира или берут пробу после соревнований. И на Олимпиаде несколько раз тестировали. Но это нормальная процедура, в этом нет ничего такого», – сказала Непряева.

«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой