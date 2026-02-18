Коростелев и Непряева не выступят на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Лыжники Коростелев и Непряева пропустят чемпионат России.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .

Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

«Все, кроме двух спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпийских играх, Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, выступят на чемпионате страны. Не жду каких-то сюрпризов, потому что очень их боюсь. Надеюсь, что ребята, которые показывали высокие результаты в этом сезоне, будут бороться между собой», – сказала Вяльбе.